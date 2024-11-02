Posta kodları toplam 5 haneden oluşur. 19 ilçeye sahip Denizli'de de her ilde olduğu gibi posta sisteminin düzgün işlemesi için doğru adres bilgileri şart. Bu nedenle, Denizli'nin ilçe ve mahallelerine ait posta kodlarını sizler için derledik. Bu yazıda, Denizli ilçe ve mahallelerine ait posta kodlarıyla birlikte, ulaşım ve iletişimde dikkat edilmesi gereken noktaları bulacaksınız.

Denizli'nin posta kodu kaçtır?

Denizli'nin posta kodu 20000’dır.

Denizli İl, İlçe, Mahalle Posta Kodları

Acıpayam 20800

Babadağ 20480

Baklan 20770

Bekilli 20930

Beyağaç 20590

Bozkurt 20370

Buldan 20400

Çal 20710

Çameli 20980

Çardak 20360

Çivril 20690

Güney 20460

Honaz 20330

Kale 20570

Merkezefendi 20040

Pamukkale 20180

Sarayköy 20315

Serinhisar 20430

Tavas 20535

Posta Kodu Nedir?

Posta kodu rakamları evrak ya da kargo gönderimi yapmak için gerekli olan bilgilerin başında gelir. Alıcı adresi kadar alıcının bulunduğu il ve ilçenin posta kodu da bilinmelidir. Alıcının ikamet ettiği adrese ilişkin posta kodu bilgisi eklenirse teslimatın ulaşması daha hızlı ve kolay olur. Gönderilecek postanın ya da teslim alınacak kargonun alıcı kısmındaki bilgilerde posta koduna yer vermek oldukça önemlidir.

Posta Kodu Sorgulama Nasıl Yapılır?

Şehrin plaka kodu, dağıtım birimi ve grubu ile belirlenen posta kodu rakamları, posta dağıtım şirketlerinde gönderinizin daha kolay sınıflandırılmasını sağlar. Yukarıda yer alan posta kodu sorgulama sayfası üzerinden il, ilçe ve mahalle değişkenlerine göre belirlenen posta kodu numaralarını sorgulamak mümkün. Posta, kargo, fatura gönderiminde oldukça önemli olan bu rakamları PTT posta kodu sorgulama ekranı üzerinden öğrenebilirsiniz.







