Türkiye'nin farklı şehirlerinde olduğu gibi Denizli'de de posta kodu bulunmaktadır. 19 ilçeye sahip olan Denizli tarihi ve kültürel zenginlikleriyle dikkat çekiyor. Bu yazımızda, Denizli çeşitli ilçeleri ve mahalleleri için geçerli olan posta kodlarını detaylı bir şekilde ele alacağız. Hem yerel halkın hem de ziyaretçilerin işlerini kolaylaştıracak bu bilgiler, doğru adresleme açısından büyük önem taşıyor. Denizli'nin posta kodu kaçtır? Denizli il, İlçe ve mahallelerinin posta kodları haberimizde.
Posta kodları toplam 5 haneden oluşur. 19 ilçeye sahip Denizli'de de her ilde olduğu gibi posta sisteminin düzgün işlemesi için doğru adres bilgileri şart. Bu nedenle, Denizli'nin ilçe ve mahallelerine ait posta kodlarını sizler için derledik. Bu yazıda, Denizli ilçe ve mahallelerine ait posta kodlarıyla birlikte, ulaşım ve iletişimde dikkat edilmesi gereken noktaları bulacaksınız.
Denizli'nin posta kodu kaçtır?
Denizli'nin posta kodu 20000’dır.
Denizli İl, İlçe, Mahalle Posta Kodları
Acıpayam 20800
Babadağ 20480
Baklan 20770
Bekilli 20930
Beyağaç 20590
Bozkurt 20370
Buldan 20400
Çal 20710
Çameli 20980
Çardak 20360
Çivril 20690
Güney 20460
Honaz 20330
Kale 20570
Merkezefendi 20040
Pamukkale 20180
Sarayköy 20315
Serinhisar 20430
Tavas 20535
Posta Kodu Nedir?
Posta kodu rakamları evrak ya da kargo gönderimi yapmak için gerekli olan bilgilerin başında gelir. Alıcı adresi kadar alıcının bulunduğu il ve ilçenin posta kodu da bilinmelidir. Alıcının ikamet ettiği adrese ilişkin posta kodu bilgisi eklenirse teslimatın ulaşması daha hızlı ve kolay olur. Gönderilecek postanın ya da teslim alınacak kargonun alıcı kısmındaki bilgilerde posta koduna yer vermek oldukça önemlidir.
Posta Kodu Sorgulama Nasıl Yapılır?
Şehrin plaka kodu, dağıtım birimi ve grubu ile belirlenen posta kodu rakamları, posta dağıtım şirketlerinde gönderinizin daha kolay sınıflandırılmasını sağlar. Yukarıda yer alan posta kodu sorgulama sayfası üzerinden il, ilçe ve mahalle değişkenlerine göre belirlenen posta kodu numaralarını sorgulamak mümkün. Posta, kargo, fatura gönderiminde oldukça önemli olan bu rakamları PTT posta kodu sorgulama ekranı üzerinden öğrenebilirsiniz.