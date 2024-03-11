ÖSYM 2024 DİB MBSTS sınavı 9 Mart’ta gerçekleştirildi. Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı soruları ve cevap anahtarları sınavın hemen ardından erişime açıldı. Peki 2024-DİB-MBSTS sonuçları ne zaman açıklanacak? Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınav sorularının tamamın mı açıklandı? İşte DİB MBSTS sınavına ilişkin detaylar.
2024-DİB-MBSTS SORU VE CEVAP ANAHTARI SORGULAMA EKRANI
Sınava başvuran adaylar Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına, 9 Mart 2024 tarihinde saat 17.05'ten itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle 10 gün süreyle erişebilecektir. Temel Soru Kitapçığı’nın görüntüleme süreci 19 Mart 2024 tarihinde saat 23.59’da sona erecektir.
2024-DİB-MBSTS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ÖSYM MBSTS sınav takvime göre, DİB-MBSTS sonuçları 29 Mart 2024 tarihinde ilan edilecek.