2024-DİB-MBSTS sınavına ilişkin soru ve cevap anahtarlarını yayımladı. ÖSYM tarafından yayımlanan duyuruda; "9 Mart 2024 tarihinde uygulanan 2024 Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı’nın (2024-DİB-MBSTS) Temel Soru Kitapçığı ile Cevap Anahtarının %10’u aşağıdaki bağlantıda erişime açılmıştır.