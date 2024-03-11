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2024 DİB MBSTS soru ve cevapları açıklandı gözler Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı sonuç sorgulama ekranında

9 Mart’ta uygulanan 2024 DİB MBSTS: Temel Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı ÖSYM tarafından yayımlandı. Peki Diyanet MBSTS sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte ÖSYM Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı sonuç sorgulama ekranı…

09:39 - 11/03/2024 Pazartesi
Yeni Şafak
Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı (DİB-MBSTS) Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?
Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı (DİB-MBSTS) Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?

ÖSYM 2024 DİB MBSTS sınavı 9 Mart’ta gerçekleştirildi. Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı soruları ve cevap anahtarları sınavın hemen ardından erişime açıldı. Peki 2024-DİB-MBSTS sonuçları ne zaman açıklanacak? Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınav sorularının tamamın mı açıklandı? İşte DİB MBSTS sınavına ilişkin detaylar.

2024-DİB-MBSTS SORU VE CEVAP ANAHTARI SORGULAMA EKRANI

2024-DİB-MBSTS sınavına ilişkin soru ve cevap anahtarlarını yayımladı. ÖSYM tarafından yayımlanan duyuruda; "9 Mart 2024 tarihinde uygulanan 2024 Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı’nın (2024-DİB-MBSTS) Temel Soru Kitapçığı ile Cevap Anahtarının %10’u aşağıdaki bağlantıda erişime açılmıştır.

Sınava başvuran adaylar Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına, 9 Mart 2024 tarihinde saat 17.05'ten itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle 10 gün süreyle erişebilecektir. Temel Soru Kitapçığı’nın görüntüleme süreci 19 Mart 2024 tarihinde saat 23.59’da sona erecektir.

2024-DİB-MBSTS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM MBSTS sınav takvime göre, DİB-MBSTS sonuçları 29 Mart 2024 tarihinde ilan edilecek.

#DİB
#DİB MBSTS sonuçları
#ÖSYM
20 dakika önce
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2024 DİB MBSTS soru ve cevapları açıklandı gözler Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı sonuç sorgulama ekranında