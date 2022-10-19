2022 Dünya Kupası bilet fiyatları ne kadar? FIFA açıkladı...

DÜnya kupası bilet fiyatları merak ediliyor. 2022 FIFA Dünya Kupası öncesi, önemli gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. FIFA Başkanı Gianni Infantino, "Katar'daki FIFA Dünya Kupası'nın, bugüne kadar düzenlenenler arasında en iyisi olacağını her zaman söylüyorum." ifadesini kullanırken, şimdiye kadat satılan bilet rakamı da ortaya çıktı.

2022 DÜNYA KUPASI BİLET FİYATLARI NE KADAR?

FIFA, 2022 Dünya Kupası bilet fiyatlarını açıkladı. Grup maçları için bilet fiyatları 105$ ile 210$ arasında değişirken, final biletlerinin fiyatı 455$ ile 1.100$ arasında değişiyor.

DÜNYA KUPASI İÇİN YAKLAŞIK 3 MİLYON BİLET SATILDI

FIFA Başkanı Gianni Infantino, konu hakkında yaptığı değerlendirmede, "Katar'daki FIFA Dünya Kupası'nın, bugüne kadar düzenlenenler arasında en iyisi olacağını her zaman söylüyorum. Ülkeye baktığınızda, sanatsal stadyumlar, antrenman sahaları, metro, geniş altyapısıyla her şey hazır ve herkesi kucaklayacak. Dünya heyecanlı. Katar hazır. Çalışmalar tamamlandı. Birlikte, en iyi turnuvaya hazır olalım" ifadelerini kullandı.

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Dünya Kupası hazırlıklarına ilişkin organizatörler tarafından Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen basın toplantısında ise yoğun ilgi nedeniyle fazladan 30 bin otel odasının hazır hale geldiği belirtildi.

Bugüne kadar 2,89 milyon bilet satışının gerçekleştiği turnuvaya en fazla talep gösteren ülkelerin ABD, Suudi Arabistan, İngiltere, Meksika, Birleşik Arap Emirlikleri, Arjantin, Fransa, Brezilya ve Almanya olduğu da ifade edildi.

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