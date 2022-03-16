Dünya ABD Başkanı Biden emri imzaladı Ukraynaya 800 milyon dolarlık güvenlik yardımı
AMERİKA

ABD Başkanı Biden emri imzaladı: Ukrayna'ya 800 milyon dolarlık güvenlik yardımı

ABD Başkanı Joe Biden açıklamalarda bulundu. Ukrayna'ya yardım etmeye savaştan önce başladıklarını belirten Biden bu kez de 800 milyon dolarlık güvenlik desteği emri verdiğini söyleyerek gerekli imzaları canlı yayında attı. Biden, Putin'in çok ağır bir bedel ödeyeceğinin altını çizerek, "Bu gereksiz savaşı bitireceğiz" ifadelerini kullandı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
ABD Başkanı Biden emri imzaladı: Ukraynaya 800 milyon dolarlık güvenlik yardımı
Joe Biden

ABD Başkanı Joe Biden Ukrayna Savaşı ile ilgili açıklamalarda bulundu. Biden Ukrayna'ya ek güvenlik yardımında bulunacaklarını açıklayarak canlı yayında 800 milyon dolarlık güvenlik desteği emrini imzaladı.

Biden'ın açıklamasından öne çıkanlar şöyle:

"Yaptırımlar Rusya ekonomisine zarar verecek. Cephede ne kadar ilerlerse ilerlesin Ukrayna, Putin için zafer olmayacak. Putin’in bedel ödemesini ve pozisyonunu kaybetmesini istiyoruz. Bu gereksiz savaş bitireceğiz.

"İŞGAL BAŞLAMADAN ÖNCE UKRAYNA'YA YARDIM ETMEYE BAŞLAMIŞTIK"

  • İşgal başlamadan önce hem dünyayı uyarmış hem de Ukrayna'nın savunmasına destek amacıyla teçhizatlar sağlamıştık. Bu şekilde Ukrayna'nın savunmasını güçlendirdik.

"800 MİLYON DOLARLIK YARDIM EMRİ İMZALADIM"

Putin’in ahlak dışı saldırısı karşısında birleştik, Ukrayna’ya silah vermeye devam edeceğiz. Ukrayna'ya tanksavar ve uçaksavarları da içeren 800 milyon dolarlık yardım emri verdim. Askeri yardıma devam etmeye kararlıyız. Uzun ve zorlu bir mücadele olabilir."

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Putin'in Kiev'i birkaç günde alma planı başarısız oldu
OYNAT 02:03
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Putin'in Kiev'i birkaç günde alma planı başarısız oldu
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, 'Ukrayna' gündemli toplantının ardından açıklamalarda bulundu. Putin'in Ukrayna'nın gücünü hafife aldığını belirten Stoltenberg, 'Putin'in Kiev'i birkaç günde alma planı başarısız oldu. Rus ordusu gücünün yüzde 40'ını kaybetti. Ukrayna halkını takdir ediyorum.' dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Savaşın sona ermesi için diplomatik çabalar hızlandırılmalı
OYNAT 01:42
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Savaşın sona ermesi için diplomatik çabalar hızlandırılmalı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda ile ortak basın toplantısında konuştu. Rusya-Ukrayna savaşının sona erdirilmesi için çalışmalar yapıldığını belirten Erdoğan, 'İki NATO müttefiki olarak neler yapılabilir bunları yeniden zirvede değerlendireceğiz. Savaşın sona ermesi için diplomatik çabaların gösterilmesi konusunda mutabık kaldık. Dışişleri Bakanım bugün Moskova'da temaslarda bulunuyor, yarın da Ukranya'ya geçecek.' ifadelerini kullandı.

Japonyada deprem

Japonya'da deprem

​7,3 büyüklüğündeki depremin ardından tsunami uyarısı yapıldı.
İzmirde merak uyandıran görüntü

İzmir'de merak uyandıran görüntü

​Uzmanlar nedenini açıkladı.
FEDden dört yıl sonra bir ilk: Politika faizi 25 baz puan arttı

ABD'den Ukrayna'ya 800 milyon dolarlık güvenlik desteği.

Ukrayna gündemli toplantı sonrası NATO'dan açıklama.

​Cumhurbaşkanı Erdoğan, mevkidaşı ile ortak açıklamada bulundu.

Putin'den tehdit gibi açıklamalar: Dünyada gıdayla ilgili sorunlar yaşanacak.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.