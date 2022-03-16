ABD Başkanı Biden emri imzaladı: Ukrayna'ya 800 milyon dolarlık güvenlik yardımı

ABD Başkanı Joe Biden Ukrayna Savaşı ile ilgili açıklamalarda bulundu. Biden Ukrayna'ya ek güvenlik yardımında bulunacaklarını açıklayarak canlı yayında 800 milyon dolarlık güvenlik desteği emrini imzaladı.
Biden'ın açıklamasından öne çıkanlar şöyle:
"Yaptırımlar Rusya ekonomisine zarar verecek. Cephede ne kadar ilerlerse ilerlesin Ukrayna, Putin için zafer olmayacak. Putin’in bedel ödemesini ve pozisyonunu kaybetmesini istiyoruz. Bu gereksiz savaş bitireceğiz.
"İŞGAL BAŞLAMADAN ÖNCE UKRAYNA'YA YARDIM ETMEYE BAŞLAMIŞTIK"
- İşgal başlamadan önce hem dünyayı uyarmış hem de Ukrayna'nın savunmasına destek amacıyla teçhizatlar sağlamıştık. Bu şekilde Ukrayna'nın savunmasını güçlendirdik.
"800 MİLYON DOLARLIK YARDIM EMRİ İMZALADIM"
Putin’in ahlak dışı saldırısı karşısında birleştik, Ukrayna’ya silah vermeye devam edeceğiz. Ukrayna'ya tanksavar ve uçaksavarları da içeren 800 milyon dolarlık yardım emri verdim. Askeri yardıma devam etmeye kararlıyız. Uzun ve zorlu bir mücadele olabilir."