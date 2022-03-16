ABD Başkanı Biden emri imzaladı: Ukrayna'ya 800 milyon dolarlık güvenlik yardımı

ABD’de sosyal deney: Yardım eden sadece Muhammed isimli Müslüman oldu

ABD'de sosyal deney yapan bir genç, işten çıkartıldığını ve parasının olmadığını belirterek markettekilerden kızı için bir ürünü almasına yardım etmelerini istedi. Herkes bu isteği bir gerekçe belirterek reddederken, tek yardım eden kişi adı Muhammed olan bir Müslüman oldu.



