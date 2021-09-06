Dünya ABD Dışişleri ve Savunma Bakanları Katar Emiri ile görüştü Gündem Afganistan
ORTADOĞU

ABD Dışişleri ve Savunma Bakanları Katar Emiri ile görüştü: Gündem Afganistan

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve Savunma Bakanı Lloyd Austin, Katar Emiri Temim bin Hamed Al Sani ile görüştü. Katar'daki görüşmede Afganistan'da yaşanan son gelişmeler ele alındı.

Haber Merkezi AA
ABD Dışişleri ve Savunma Bakanları Katar Emiri ile görüştü: Gündem Afganistan
ABD Dışişleri Bakanı Blinken ve Savunma Bakanı Austin Katar’da

Katar Emirlik Divanın'dan yapılan yazılı açıklamaya göre Emir Temim, ülkesine resmi ziyaret gerçekleştiren ABD'li bakanları başkent Doha'daki İnci Sarayı'nda kabul etti.

Görüşmede iki ülke arasındaki ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve uluslararası meseleler masaya yatırıldı.

Biden'ın teşekkürlerini ilettiler

Özellikle Afganistan'daki gelişmelerin ve istikrar için sarf edilen çabaların ele alındığı görüşmede, bakanlar, ABD Başkanı Joe Biden'ın Afganistan'daki barış sürecine destek için sarf ettiği çabalardan ötürü Katar Emiri'ne teşekkürlerini iletti.

ABD'den Kabil Havalimanı açıklaması: Yeniden açılması için Türkiye ve Katar ile yakın bir şekilde çalışıyoruz
DÜNYA
ABD'den Kabil Havalimanı açıklaması: Yeniden açılması için Türkiye ve Katar ile yakın bir şekilde çalışıyoruz

Bakanların ayrıca, Biden'ın, ABD'li vatandaşların ve Afgan sivillerin Afganistan'dan tahliyesinde sağladığı kolaylıktan ötürü Emir Temim'e şükranlarını sunduğu aktarıldı.

Katar, ABD'nin Afganistan'dan Amerikalılar ile Afganları tahliyesi sürecinde bu kişilerin geçici konaklayacağı ülkeler arasında yer almıştı.

ABD duyurdu: Kabil'deki diplomatik faaliyetleri Katar'a taşıdık
DÜNYA
ABD duyurdu: Kabil'deki diplomatik faaliyetleri Katar'a taşıdık
Abone Ol Google News
Görenleri hayrete düşürüyor

Görenleri hayrete düşürüyor

​Elazığ'da bulundu: 100 metre derinliğinde 500 metre genişliğinde
Tapulu arazimizdir deyip yolu kapattı

'Tapulu arazimizdir' deyip yolu kapattı

Yolun kapatıldığını gören araçlar geri döndü.
4 yıl önce bir avuçla başladı, ücretsiz dağıttı: Meyve niyetine bile yenebilir

Mustafa Reşit Akçay hastalık sürecini gözyaşlarıyla anlattı.

1800'lü yıllara kadar gidiliyor: Herkes kendi tasarlayabilecek.

Lise öğrencileri yaptı

Lise öğrencileri yaptı

Araç TÜBİTAK'ın yarışlarında bir ilki gerçekleştirdi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.