Dünya ABD duyurdu Kabildeki diplomatik faaliyetleri Katara taşıdık
AMERİKA

ABD duyurdu: Kabil'deki diplomatik faaliyetleri Katar'a taşıdık

Afganistan'daki 20 yıllık işgalini sonlandırma kararı alan ABD'nin Dışişleri Bakanı Blinken, bugünden itibaren Kabil'deki diplomatik varlıklarını askıya aldıklarını duyurdu. Blinken, faaliyetlerin Katar'ın başkenti Doha'ya taşındığını belirtti.

Haber Merkezi AA
ABD duyurdu: Kabildeki diplomatik faaliyetleri Katara taşıdık
Antony Blinken

Blinken, ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı Orgeneral Kenneth McKenzie'nin, ABD güçlerinin Afganistan'dan çekilme sürecinin tamamlandığını duyurmasının ardından basın toplantısı düzenledi.

ABD'nin bugüne kadar 6 bini Amerikan vatandaşı olmak üzere yaklaşık 123 bin kişiyi Afganistan'dan çıkardığını kaydeden Blinken, tahliye operasyonunun oldukça zor olduğunu vurguladı.

"Katar'a taşıdık"

Blinken, Afganistan konusunda diplomasiyi elden bırakmayacaklarının altını çizerek, "Askeri misyonumuz bitti, yeni bir diplomatik misyon başladı. Öncelikle bu diplomatik misyonu yürütmek için yeni bir ekip kurduk. Kabil'deki diplomatik varlığımızı bugünden itibaren askıya aldık ve faaliyetlerimizi Katar'ın başkenti Doha'ya taşıdık. Yakında bu konuda Kongre'yi bilgilendireceğiz." dedi.

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