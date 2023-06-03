AB’den Kosova’yla ilgili uyarı: AB kararlı önlemleri uygulamaya hazırdır

Açıklamada Kosova’nın kuzeyindeki belediye binaları civarındaki polis operasyonlarının derhal askıya alınması talep edilerek “Belediye başkanları görevlerini geçici olarak belediye binaları dışındaki binalarda yapmak zorundadır. Dört belediyede de bir an önce erken seçim ilan edilmeli ve (seçim) tam kapsayıcı bir şekilde düzenlenmelidir. Kosovalı Sırpların bu seçimlere katılmasını bekliyoruz” denildi.