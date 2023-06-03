AB’den Kosova’yla ilgili uyarı: AB kararlı önlemleri uygulamaya hazırdır

AB'den Kosova'yla ilgili uyarı.
AB Konseyi adına Avrupa Birliği Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell tarafından bugün, Kosova’da son günlerde meydana gelen çatışmalarla ilgili uyarı çağrısı yapıldı.
Avrupa Birliği, ilgili görevlerini yerine getirme konusunda NATO'nun KFOR misyonunun ve AB'nin EULEX misyonunun arkasındadır. Hem Kosova'yı hem de Sırbistan'ı gerilimi azaltmak için derhal ve koşulsuz önlemler almaya, bölücü söylem kullanmayı bırakmaya ve daha fazla koordinasyonsuz eylemden kaçınmaya çağırıyoruz. Sakinliğin acilen sağlanması gerekiyor.
Avrupa Birliği kararlı önlemleri uygulamaya hazırdır. Gerilimin düşürülmemesi olumsuz sonuçlara yol açacaktır.”
Polis operasyonları askıya alınsın, seçimler yenilensin
Sırp çoğunluk belediyeleri birliği kurulsun
Normalleşmeye Giden Yol Anlaşması ve Ekinin uygulanması konusunda hatırlatma yapılan açıklamada “Bu Sırp Çoğunluk Belediyeleri Birliği/Topluluğunun kurulması çalışmalarının daha fazla gecikme veya önkoşul olmaksızın başlamasını içerir” ifadeleri kullanıldı.