AB'den Kosova için uyarı

"AB tarafların sorumlu davranmasını ve Kosova'nın kuzeyinde vatandaşların güveliğini garanti altına alan bir ortamı sağlayacak kalıcı çözüm bulunması için acilen AB'nin kolaylaştırıcılığındaki diyaloğa dönmelerini, normalleşme yolundaki yeni anlaşmanın uygulanmasının yolunu açmalarını beklemektedir. Bunun için acil bir üst düzey toplantı düzenlemek üzere çalışıyorum. Güvenlik ve savunmadan sorumlu genel sekreter yardımcım Charles Fries'in bu amaçla Kosova'ya gitmesini istedim ve kendisi şu anda Kosova'da."