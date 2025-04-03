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ABD'yi vuran hortumda ölü sayısı 4'e yükseldi

ABD'yi vuran hortumda ölü sayısı 4'e yükseldi

17:413/04/2025, Perşembe
IHA
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Kentucky ve Missouri'ye kadar 19 hortum oluştuğu tespit edildi.
Kentucky ve Missouri'ye kadar 19 hortum oluştuğu tespit edildi.

ABD'nin orta ve güney kesimlerini vuran şiddetli fırtına ve hortumda bilanço ağırlaşıyor. Yetkililer tarafından yapılan açıklamalara göre hayatını kaybedenlerin sayısı 4'e yükseldi. Ölümlerden biri Missouri'de, 3'ü Tennessee eyaletinde kayda geçti. Hortumdan en çok etkilenen eyalet olan Tennessee'de acil durum ilan edildi.

ABD'de etkili olan hortum nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 4'e yükseldi.


4 eyalette 280 binden fazla ev ve iş yeri elektriksiz kaldı

Arkansas, Illinois, Kentucky ve Missouri'ye kadar 19 hortum oluştuğu tespit edildi. Elektrik hatları, ağaçlar, tren vagonları ve araçlar devrilirken, evlerde büyük hasar meydana geldi. Kentucky'de bir kilise yıkıldı. Indiana, Ohio, Kentucky ve Arkansas'ta 280 binden fazla ev ve iş yeri elektriksiz kaldı.

#ABD
#Hortum
#Afet

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