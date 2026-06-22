Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Aşırı sıcaklar Fransa’yı vurdu: 13 kişi boğularak öldü

Aşırı sıcaklar Fransa’yı vurdu: 13 kişi boğularak öldü

11:0722/06/2026, Pazartesi
AA
Yeni Şafak Haberlerini Daha Sık Gör: Tıkla ve Google'da Favorilere Ekle!
Sonraki haber
Eğitim Bakanlığının kararıyla bugün 845 okulda eğitim öğretime ara verildi.
Eğitim Bakanlığının kararıyla bugün 845 okulda eğitim öğretime ara verildi.

Fransa'da aşırı sıcaklar etkisini sürdürürken hafta sonundan bu yana serinlemek için suya giren 13 kişinin boğulduğu bildirildi.

Yerel basının, ülkenin kriz yönetiminden sorumlu Ulusal Sivil Güvenlik Kurumunun Sözcüsü Jerome Boulanger'in açıklamalarına dayandırdığı haberlerde, ülke genelinde rekor seviyede sıcaklıkların etkisini sürdürdüğü belirtildi.

Boulanger, aşırı sıcaklar nedeniyle Fransa'da hafta sonundan bu yana 13 kişinin boğularak hayatını kaybettiğini açıkladı.

Ayrıca Boulanger, hayatını kaybedenlerden birinin Poitiers şehrinde 17 yaşında, diğerinin ise Seine-et-Marne vilayetinde 13 yaşında çocuklar olduğu bilgisini paylaştı.

Fransız meteoroloji ajansı Meteo-France, alarm seviyesinin 49 vilayette kırmızıya, 40 vilayette ise turuncuya yükseltildiğini duyurdu.

Öte yandan Eğitim Bakanlığının kararıyla bugün 845 okulda eğitim öğretime ara verildi.



#Aşırı sıcaklar
#fransa
#Avrupa
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
12. Yargı Paketi Meclis'e geldi mi? Yeni yargı paketinde neleri kapsıyor, düzenlememe neler var?