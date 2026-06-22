Aşırı sıcaklar Fransa’yı vurdu: 13 kişi boğularak öldü

Boulanger, aşırı sıcaklar nedeniyle Fransa'da hafta sonundan bu yana 13 kişinin boğularak hayatını kaybettiğini açıkladı.

Ayrıca Boulanger, hayatını kaybedenlerden birinin Poitiers şehrinde 17 yaşında, diğerinin ise Seine-et-Marne vilayetinde 13 yaşında çocuklar olduğu bilgisini paylaştı.