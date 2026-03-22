Bağdat Havalimanı’na roketli saldırı: Beş yaralı

Irak’ın başkenti Bağdat’ta bulunan Bağdat Uluslararası Havalimanı’na roket saldırısı düzenlendi. Güvenlik kaynakları, akşam saatlerinde düzenlenen saldırıda roketlerden birinin havalimanında yer alan Terörle Mücadele Birimi’nin bulunduğu karargaha isabet ettiğini ve Irak Terörle Mücadele Birimi’nden 5 güvenlik mensubunun yaralandığı aktardı. Güvenlik kaynakları, yaralıların hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındığı belirterek, sağlık durumlarına ilişkin bilgi paylaşmadı. Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.