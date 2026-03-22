Bağdat Havalimanı’na roketli saldırı: Beş yaralı

Bağdat Havalimanı’na roketli saldırı: Beş yaralı

23:0922/03/2026, Pazar
IHA
Bağdat Havalimanı'na saldırıyı henüz üstlenen olmadı. (Foto: Arşiv)
Bağdat Havalimanı'na saldırıyı henüz üstlenen olmadı. (Foto: Arşiv)

Irak’ın başkenti Bağdat’taki Bağdat Uluslararası Havalimanı, akşam saatlerinde roketli saldırının hedefi oldu. Roketlerden birinin Terörle Mücadele Birimi’nin karargahına isabet ettiği saldırıda 5 güvenlik mensubu yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken sağlık durumlarına ilişkin bilgi paylaşılmadı. Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Irak’taki Bağdat Uluslararası Havalimanı’nı hedef alan roketli saldırıda, Irak Terörle Mücadele Birimi’nden 5 güvenlik mensubu yaralandı.

Irak’ın başkenti Bağdat’ta bulunan Bağdat Uluslararası Havalimanı’na roket saldırısı düzenlendi. Güvenlik kaynakları, akşam saatlerinde düzenlenen saldırıda roketlerden birinin havalimanında yer alan Terörle Mücadele Birimi’nin bulunduğu karargaha isabet ettiğini ve Irak Terörle Mücadele Birimi’nden 5 güvenlik mensubunun yaralandığı aktardı. Güvenlik kaynakları, yaralıların hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındığı belirterek, sağlık durumlarına ilişkin bilgi paylaşmadı. Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.



#Irak
#Bağdat Havalimanı
#Roket
#Saldırı
