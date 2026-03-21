Polonya, Irak’ta görev yapan askerlerini tahliye etti

Polonya Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Orta Doğu’da güvenlik durumunun kötüleşmesi üzerine Polonyalı askerlerin tamamının Irak’tan tahliye edildiğini belirtti.

Kosiniak-Kamysz, sürecin NATO müttefikleriyle koordinasyon içinde gerçekleştirildiğini kaydederek, personelin büyük kısmının halihazırda Polonya’da veya ülkeye dönüş yolunda olduğunu ve bir kısmının Ürdün’de bulunduğunu aktardı.