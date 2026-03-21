Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Polonya, Irak’ta görev yapan askerlerini tahliye etti

Polonya, Irak’ta görev yapan askerlerini tahliye etti

09:2321/03/2026, Cumartesi
DHA
Sonraki haber
Irak’taki Polonyalı askerler tahliye edildi.
Irak’taki Polonyalı askerler tahliye edildi.

Polonya Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, Irak’taki Polonyalı askerlerin tahliye edildiğini bildirdi.

Polonya Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Orta Doğu’da güvenlik durumunun kötüleşmesi üzerine Polonyalı askerlerin tamamının Irak’tan tahliye edildiğini belirtti.

Kosiniak-Kamysz, sürecin NATO müttefikleriyle koordinasyon içinde gerçekleştirildiğini kaydederek, personelin büyük kısmının halihazırda Polonya’da veya ülkeye dönüş yolunda olduğunu ve bir kısmının Ürdün’de bulunduğunu aktardı.

Kosiniak-Kamysz, “Bu durum, bölgedeki Polonya Askeri Birliği’nin faaliyetlerinin sürekliliğinin korunmasına imkan tanıdı. Öncelik, askerler için azami güvenliği sağlamaktı ve operasyon Polonya Silahlı Kuvvetleri Operasyonel Komutanlığı tarafından koordine edildi” ifadelerini kullandı.




#Irak
#Polonya
#asker
#tahliye
YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
