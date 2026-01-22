Brüksel’de PKK yandaşlarına sert müdahale

Almanya'daki terör örgütü YPG/SDG yandaşları, önceki akşam çeşitli şehirlerde düzenledikleri gösterilerde taşkınlık çıkarıp polisle çatıştı. Stuttgart’ta düzenlenen 2 bin kişilik mitingde göstericiler, araçlara ve polislere havai fişek ve demir çubuklarla saldırdı. Dortmund’da 4 bin kişinin katıldığı eylem de taşkınlıklara sahne oldu. PKK sempatizanları, Dortmund merkez tren istasyonu yakınlarında Suriyelilere ait bir restoranı tahrip etti. Saldırganlar masa ve sandalye fırlatıp camlarını kırdığı restoranı bir de yağmaladı. İçeri giren eylemciler, kasadaki parayı gasp etti. Birkaç polisin yaralandığı eylemde, yüzleri maskeli gruplara biber gazı kullanıldı. Ayrıca polislerin eylemde fotoğraf ve görüntü kaydı aldığı, analiz edildikten sonra faillerin adalete teslim edileceği belirtildi.