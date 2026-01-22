Brüksel’de PKK yandaşlarına sert müdahale

Almanya ve Belçika’daki PKK yandaşları Suriye’deki gelişmeler üzerine sokaklara döküldü. Belçika’nın başkenti Brüksel’de polis, taşkınlık çıkaran PKK’lılara göz yaşartıcı gaz ve tazyikli suyla müdahale etti.
Almanya'daki terör örgütü YPG/SDG yandaşları, önceki akşam çeşitli şehirlerde düzenledikleri gösterilerde taşkınlık çıkarıp polisle çatıştı. Stuttgart’ta düzenlenen 2 bin kişilik mitingde göstericiler, araçlara ve polislere havai fişek ve demir çubuklarla saldırdı. Dortmund’da 4 bin kişinin katıldığı eylem de taşkınlıklara sahne oldu. PKK sempatizanları, Dortmund merkez tren istasyonu yakınlarında Suriyelilere ait bir restoranı tahrip etti. Saldırganlar masa ve sandalye fırlatıp camlarını kırdığı restoranı bir de yağmaladı. İçeri giren eylemciler, kasadaki parayı gasp etti. Birkaç polisin yaralandığı eylemde, yüzleri maskeli gruplara biber gazı kullanıldı. Ayrıca polislerin eylemde fotoğraf ve görüntü kaydı aldığı, analiz edildikten sonra faillerin adalete teslim edileceği belirtildi.
POLİSTEN BU KEZ SERT MÜDAHALE
Belçika'nın başkenti Brüksel'deki YPG/SDG yandaşları da dün sabah Avrupa Parlamentosu (AP) binası önünde toplandı. Terör örgütünü simgeleyen paçavralar taşıyan YPG/SDG yandaşları, örgüt lehine sloganlar attı. Bir süre sonra taşkınlık çıkaran gruba polis göz yaşartıcı gaz ve tazyikli suyla müdahale etti. Grup, buradaki gösterinin ardından bugün Avrupa Birliği (AB) zirvesine ev sahipliği yapacak AB Konseyi binasının bulunduğu Schuman Meydanı'na yürüdü. Polisin takip ettiği grup burada da slogan attıktan sonra dağıldı. Eylem sırasında helikopterler ve TOMA’larla yoğun önlem alındı.