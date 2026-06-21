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CENTCOM: İran Hürmüz Boğazı'nı kontrol etmiyor

CENTCOM: İran Hürmüz Boğazı'nı kontrol etmiyor

09:5321/06/2026, Pazar
AA
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İran duyurdu, ABD’den yanıt geldi.
İran duyurdu, ABD’den yanıt geldi.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İran'ın Hürmüz Boğazı'nı kontrol etmediğini, deniz trafiğinin devam ettiğini bildirdi.

CENTCOM Sözcüsü Tim Hawkins, Axios'a Hürmüz Boğazı'na ilişkin açıklama yaptı.

"İran, Hürmüz Boğazı'nı kontrol etmiyor"
diyen Hawkins, ABD güçlerinin durumun bu şekilde devam etmesini sağlamak amacıyla gelişmeleri izlediğini belirtti.

Hawkins, Hürmüz Boğazı'ndaki ticari gemi geçişlerinin sürdüğünü kaydetti.

Açıklama, İran Silahlı Kuvvetlerinin savaşı yürüten birimi Hatemu'l Enbiya Merkez Karargahı'nın ABD'nin mutabakat sorumluluklarını yerine getirmemesi ve İsrail'in Lübnan'a saldırılarını devam ettirmesi nedeniyle Hürmüz Boğazı'nın gemi trafiğine kapatılacağını duyurmasının ardından geldi.



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