Çin, Licien-1 roketiyle 5 uydu fırlattı

16:5315/05/2026, Cuma
AA
Çin, katı yakıtla çalışan Licien-1 roketiyle 5 uyduyu uzaya gönderdi. Bugüne dek toplam 100 uyduyu uzaya fırlatan roketin yörüngeye taşıdığı yük miktarı 18 tonu aştı.

Xinhua'nın haberine göre uydular, "Licien-1 Y13" roketiyle Gobi Çölü'ndeki Dongfıng Ticari Uzay İnovasyon Pilot Bölgesi'ndeki platformdan fırlatıldı.

Uyduların planlanan yörünge konumlarına yerleştiği fırlatış, Licien-1 roketleriyle gerçekleştirilen 13'üncü taşıma görevi oldu.

Çin Bilimler Akademisinin (CAS) Mekanik Enstitüsüne bağlı CAS Space şirketince geliştirilen Licien-1 roketi, katı yakıtla çalışan fırlatma platformu olarak Alçak Yer Yörüngesi'ne 1,5 ton, Güneş Eş Zamanlı Yörünge'ye 2 ton yük taşıyabiliyor.

Adı Çince "güçlü roket" anlamına gelen, İngilizcede "Kinetica-1" olarak da anılan Licien-1, farklı türde ve çok sayıda uydu fırlatılışına yönelik küresel talebi karşılama hedefiyle geliştirildi.

