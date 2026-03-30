Çin'den Küba'nın egemenliğine ve güvenliğine destek mesajı

16:0530/03/2026, Pazartesi
AA
Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning'ten Küba'ya destek mesajı
Çin, ABD Başkanı Donald Trump'ın müdahaleyle tehdit ettiği Küba'nın egemenliğini ve güvenliğini korumasını desteklediğini ve dış müdahaleye karşı olduğunu bildirdi.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, Pekin'de düzenlediği olağan basın toplantısında, soruları yanıtladı.

Çin'in tüm ülkelerin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı gösterilmesi gerektiğini savunduğunu vurgulayan Sözcü Mao, uluslararası ilişkilerde güç kullanımına, diğer ülkelerin egemenliğinin ihlal edilmesine ve iç işlerine müdahaleye karşı olduğunu belirtti.

Mao, "Çin, Küba'nın ulusal egemenliğini ve güvenliğini korumasını destekliyor, dış müdahaleye karşı çıkıyor." ifadesini kullandı.

ABD'ye Küba'ya yönelik blokaja son vermesi çağrısı

ABD'yi Küba'ya yönelik blokaja, yaptırımlara, her türlü zorlama ve baskıya son vermeye çağıran Mao, Çin'in elinden geldiğince Küba'ya yardım edeceğini söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump, dün uçakta gazetecilere yaptığı açıklamada, İran'a yönelik askeri operasyonun ardından "sırada Küba'nın olduğu" ifadesini kullanmış, ülke yönetiminin başarısız olduğunu, "yakında yıkılacağını" ileri sürmüştü.


