Dünya Çin oyun bağımlılığı kararını genişletti
ASYA

Çin oyun bağımlılığı kararını genişletti

Çin, oyun bağımlılığı ile mücadele kampanyasının kapsamını genişletti. Çin'de süresiz olarak yeni online oyunlara onay verilmeyecek.

Haber Merkezi Yeni Şafak
​Çinden oyun bağımlılığı kararı: Yeni online oyunlara onay askıya alındı
Arşiv

Çin, oyun bağımlılığı ile mücadele kampanyası çerçevesinde bir adım daha attı ve yeni online oyunlara onay vermeyi askıya aldı.

Konuya yakın kaynakların South Chine Morning Post'a (SCMP) verdiği bilgiye göre, yeni bilgisayar oyunlarına onay verilmesini durdurma kararı Çinli otoriteler ile Tencent ve NetEase gibi oyun sektörünün önde gelen şirketleri arasında yapılan toplantıda alındı.

Haberde, yeni oyunlara onay verilmesinin durdurulması kararını ne kadar süre uygulanacağına dair bir bilgi yer almadı.

OYUN SAATLERİNE KISITLAMA GETİRİLMİŞTİ

Çin'de geçtiğimiz günlerde alınan kararla 18 yaş altındakilerin internette video oyunu oynama süresine kısıtlama getirilmişti. Kısıtlama kapsamında çocukların yalnızca cuma, haftasonu ve tatil günleri akşam saat 20:00-21:00 arasında yalnızca bir saat oyun oynamasına izin veriliyor. Buna göre çocuklar diğer günler hiçbir saatte internette video oyunları oynayamayacak.

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