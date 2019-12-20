Dünya Cumhurbaşkanı Erdoğanın bahsettiği Suriyedeki yeni göç dalgası görüntülendi
ZEYTİN DALI HAREKATI

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bahsettiği Suriye'deki yeni göç dalgası görüntülendi

Suriye'de Rejim ordusu ve Rus uçaklarının İdlib’de sürdürdüğü yoğun bombardıman binlerce sivili göçe zorladı. Canlarını kurtarmak için evlerini terk etmek zorunda kalan Suriyeliler, Türkiye sınırına doğru göç ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan konu ile alakalı Malezya'da yaptığı açıklamada 50 bin Suriyelinin Türkiye’ye doğru hareket ettiğini belirtmişti.

Haber Merkezi DHA
İdlib'den yola çıkan siviller
İdlib'den yola çıkan siviller

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi’ne göre son 24 saatte çoğunluğu güney ve güneydoğu bölgelerde olmak üzere İdlib’de 462 hava ve kara saldırısı düzenlendi, 72 kişi hayatını kaybetti, onlarca kişi de yaralandı. Rejim güçleri ile HTŞ arasında da bazı köylerde çatışmaların devam ettiği, ölenlerden 23’ün rejim askeri ya da taraftarı olduğu belirtildi. Yaralılar arasında durumu ağır olanların bulunması nedeniyle ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.

AA
İdlib'den kaçan siviller

TÜRKİYE SINIRINA DOĞRU HAREKETE GEÇTİLER

  • Saldırıların çoğunluğu ise İdlib’in güneyinde M-4 karayolu üzerindeki Maaret Al Numan kasabasına düzenlendi. Serakip ve Maaret Al Numan kasabalarına hava saldırıları dün gece ve sabah saatlerinde de devam etti. Çoğunluğu Maaret Al Numan kasabasından olmak üzere binlerce kişi güvenli bölgelere doğru hareket etti. Yerel kaynaklar, göç edenlerin çoğunlukla Türkiye sınırına yakın bölgelerdeki kamplara, zeytinlik alanlara geldiğini, bir kısmının ise önceden göç etmiş akrabalarının yanına, bazı küçük grupların da Afrin bölgesine gitmeye çalıştığını bildirdi.

AA
İdlib'den kaçan siviller

AA
İdlib'den kaçan siviller

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN DİLE GETİRMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Malezya'da katılığı Kuala Lumpur Zirvesi’nde yaptığı konuşmada, 50 bin Suriyelinin Türkiye’ye doğru hareket ettiğini belirterek, dünyanın dikkatini bu bölgede yaşanan drama çekmeye çalışmıştı.

AA
İdlib'den kaçan siviller

AA
İdlib'den kaçan siviller

AA
İdlib'den kaçan siviller

AA
İdlib'den kaçan siviller

AA
İdlib'den kaçan siviller

AA
İdlib'den kaçan siviller
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