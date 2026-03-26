tvnet
Devlet yetkilileri hedefteydi: Kuveyt’te suikast planlayan Hizbullah bağlantılı şebeke çökertildi

Devlet yetkilileri hedefteydi: Kuveyt’te suikast planlayan Hizbullah bağlantılı şebeke çökertildi

00:4126/03/2026, Perşembe
AA
Kuveyt, Hizbullah bağlantılı suikast şebekesini durdurdu.
Kuveyt, Hizbullah bağlantılı suikast şebekesini durdurdu.

Kuveyt İçişleri Bakanlığı, devlet yetkililerine suikast düzenlemeyi planlayan ve Hizbullah ile bağlantılı olduğu öne sürülen bir şebekenin çökertildiğini açıkladı. Yakalanan 6 kişiden 5’i Kuveyt vatandaşı olurken, yurt dışına kaçan 14 şüphelinin kimlikleri tespit edildi. Şüphelilerin silah ve patlayıcı kullanımı, gözetleme yöntemleri ve suikast teknikleri içeren ileri düzey askeri eğitim aldığı belirtildi.

Kuveyt İçişleri Bakanlığı, "devlet yetkililerine suikast düzenlemeyi planladıkları ve Hizbullah'la bağlantısı olduğu" öne sürülen bir şebekenin çökertildiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, 5'i Kuveyt vatandaşı olmak üzere 6 kişiden oluşan hücrenin çökertildiği, ayrıca yurt dışına kaçmış olan 14 şüphelinin kimliklerinin tespit edildiği belirtildi.

İleri düzey askeri eğitim almışlar

Yurt dışına kaçan şüpheliler arasında 2 İranlı ve Lübnan vatandaşı olduğu iddia edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Devlet yetkililerine suikast eylemlerini planlayan ve bunun için eleman temin eden şebekenin Hizbullah'la bağlantıları tespit edildi. Yakalanan şüpheliler, casusluk ve yasaklı örgüte katıldıklarını itiraf etti."

Açıklamada, şüphelilerin ayrıca "silah ve patlayıcı kullanımının yanı sıra gözetleme yöntemleri ve suikast tekniklerini içeren ileri düzey askeri eğitim aldıklarını itiraf ettikleri" belirtildi.



