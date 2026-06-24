DSÖ uyardı: Avrupa'da sıcaklıklar küresel ortalamadan yaklaşık 2 kat hızlı artıyor

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Avrupa'daki sıcaklıkların küresel ortalamadan yaklaşık 2 kat hızlı arttığını ve kıtadaki sıcak hava dalgası nedeniyle insanların sağlığının riske girdiğini bildirdi.
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Avrupa'daki sıcaklıkların küresel ortalamadan yaklaşık 2 kat hızlı arttığını ve kıtadaki sıcak hava dalgası nedeniyle insanların sağlığının riske girdiğini bildirdi.
Ghebreyesus, Avrupa'da etkili olan sıcak hava dalgasına ilişkin ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından paylaşım yaptı.
Ghebreyesus, Avrupa'daki bu durumun da gelecekte aşırı sıcakların olasılığını ve şiddetini artırdığını kaydetti.