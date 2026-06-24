Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
DSÖ uyardı: Avrupa'da sıcaklıklar küresel ortalamadan yaklaşık 2 kat hızlı artıyor

DSÖ uyardı: Avrupa'da sıcaklıklar küresel ortalamadan yaklaşık 2 kat hızlı artıyor

13:3024/06/2026, Çarşamba
AA
Yeni Şafak Haberlerini Daha Sık Gör: Tıkla ve Google'da Favorilere Ekle!
Sonraki haber
DSÖ’den iklim krizi vurgusu.
DSÖ’den iklim krizi vurgusu.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Avrupa'daki sıcaklıkların küresel ortalamadan yaklaşık 2 kat hızlı arttığını ve kıtadaki sıcak hava dalgası nedeniyle insanların sağlığının riske girdiğini bildirdi.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Avrupa'daki sıcaklıkların küresel ortalamadan yaklaşık 2 kat hızlı arttığını ve kıtadaki sıcak hava dalgası nedeniyle insanların sağlığının riske girdiğini bildirdi.

Ghebreyesus, Avrupa'da etkili olan sıcak hava dalgasına ilişkin ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından paylaşım yaptı.

"Avrupa'daki sıcak hava dalgası, okulların kapanmasına ve insanların sağlığının risk altına girmesine neden oluyor"
ifadesini kullanan Ghebreyesus, Avrupa genelinde sıcaklıkların küresel ortalamanın yaklaşık 2 katı hızla arttığına ilişkin verilerin olduğunu işaret etti.

Ghebreyesus, Avrupa'daki bu durumun da gelecekte aşırı sıcakların olasılığını ve şiddetini artırdığını kaydetti.

Önlemler için daha fazla gecikmeye tahammüllerinin olmadığını vurgulayan Ghebreyesus,
"Liderler, iklim değişikliğine dayanıklı sağlık sistemlerine yatırım yapmaya öncelik vermenin yanı sıra iklim eylemini hızlandırmalı ve iklim krizinin nedenlerini azaltmalı"
ifadelerini kullandı.


#2 kat hızlı artıyor
#Avrupa
#DSÖ
#küresel ortalama
#sıcaklıklar
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
MSÜ ikinci seçim aşamaları 2026 ne zaman yapılacak? MSB takvimi açıkladı