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AVRUPA

Erdoğan Biden görüşmesi İngiliz basınını rahatsız etti: Financial Times'tan skandal manşet

NATO zirvesinde sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Joe Biden ile yan yana geldi. ABD ve Türkiye arasındaki yapıcı diyalog ortamından rahatsız olan İngiliz Financial Times fotoğraf seçimiyle algı oluşturmaya çalıştı.

Haber Merkezi Diğer
Erdoğan Biden görüşmesi İngiliz basınını rahatsız etti: Financial Timestan skandal manşet
Erdoğan ve Biden NATO zirvesinde bir araya gelmişti.

NATO zirvesinde sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Joe Biden ile yan yana geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Joe Biden NATO zirvesi kapsamında bir araya geldi. Yakın temasta bulunan iki lider hem zirve öncesi hem de sonrası görüşme gerçekleştirdi.

GÖRÜŞME İNGİLİZ BASININI KIZDIRDI

İki liderin arasındaki diyalog bazı Avrupalı medya organlarını kızdırdı.

İngiliz Financial Times gazetesi NATO zirvesinden onlarca fotoğraf varken Erdoğan'ın yerinden kalkarken çekilen fotoğrafını kullandı.

NATO zirvesinde ABD ve Türkiye arasındaki yapıcı diyalog ortamından rahatsız olan gazete fotoğraf seçimiyle algı oluşturmaya çalıştı.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun fotoğrafın çekildiği anın öncesini Twitter'dan paylaştı.

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