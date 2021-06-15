Erdoğan Biden görüşmesi İngiliz basınını rahatsız etti: Financial Times'tan skandal manşet

Hayat

Bu ayın kitapları

3 yaş üstü okurlarla önce kitabı okumak sonrasında bir kağıtla neler yapabilecekleri üzerine sohbet etmek iyi bir etkinlik fikri olarak değerlendirilebilir. Çocuklara alternatif bir bakış açısı sunan kitap, sade ancak verdiği mesaj itibariyle dolu dolu bir hikâyeye sahip. Turkuvaz Çocuk’tan.