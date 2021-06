Erdoğan Biden görüşmesi İngiliz basınını rahatsız etti: Financial Times'tan skandal manşet

NATO zirvesinde sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Joe Biden ile yan yana geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Joe Biden NATO zirvesi kapsamında bir araya geldi. Yakın temasta bulunan iki lider hem zirve öncesi hem de sonrası görüşme gerçekleştirdi.

GÖRÜŞME İNGİLİZ BASININI KIZDIRDI

İki liderin arasındaki diyalog bazı Avrupalı medya organlarını kızdırdı.

İngiliz Financial Times gazetesi NATO zirvesinden onlarca fotoğraf varken Erdoğan'ın yerinden kalkarken çekilen fotoğrafını kullandı.

NATO zirvesinde ABD ve Türkiye arasındaki yapıcı diyalog ortamından rahatsız olan gazete fotoğraf seçimiyle algı oluşturmaya çalıştı.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun fotoğrafın çekildiği anın öncesini Twitter'dan paylaştı.

The President had a friendly chat with President Biden at the NATO summit today.



The two leaders will meet again shortly to discuss bilateral and regional issues. pic.twitter.com/V4MwSrtFgi — Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) June 14, 2021

