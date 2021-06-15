Her şeyi konuştular: ​Çözülemeyecek hiçbir mesele yok

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Zirvesi’nde ABD Başkanı Joe Biden ile baş başa görüştü. Saat 19.00’da NATO Karargahı’nda başlayan buluşma 45 dakika sürdü. Daha sonra heyetler arası görüşmeye geçildi. Erdoğan, görüşmeler sonrası düzenlediği basın toplantısında, “İki müttefike ve stratejik ortağa yakışır şekilde doğrudan diyalog kanallarını etkin ve düzenli şekilde kullanma hususunda mutabık kaldık” dedi. Erdoğan, uzun yıllara dayalı dostluklarının bulunduğu Biden ile gündemlerinde yer alan konularla ilgili kapsamlı görüş alışverişinde bulunduklarını aktardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:
DİYALOG KANALLARI AÇIK TUTULACAK
- “Hem görüş ayrılığı yaşadığımız meseleleri hem de ortak çıkarlara sahip olduğumuz alanlardaki iş birliği imkanlarını yapıcı bir yaklaşımla ele aldık. Etkin iş birliğine ihtiyaç duyduğumuz coğrafyalarda yapacağımız ortak çalışmaları Sayın Biden ve ekibi ile görüştük. Türkiye bu bölgelerde aldığı inisiyatiflerle DEAŞ’la mücadeleye destek vermenin yanında NATO’nun sınırlarının ve müşterek çıkarlarımızın da savunucusu olmuştur. Bu görüşmede salgın sonrası ortaya çıkacak yeni fırsatları da dikkate alarak aramızdaki ekonomik potansiyelin tam anlamıyla hayata geçirilmesi için atılabilecek adımları değerlendirdik. İki müttefike ve stratejik ortağa yakışır şekilde doğrudan diyalog kanallarını etkin ve düzenli şekilde kullanma hususunda mutabık kaldık.”
KARŞILIKLI SAYGI VE ÇIKARA DAYALI İŞ BİRLİĞİ
İki ülke arasındaki mevcut ikili iş birliği ve bölgesel istişare mekanizmalarının yeniden canlandırılması gerektiğinin altını çizdiklerini vurgulayan Erdoğan, şöyle devam etti: “Neticede son derece yararlı ve samimi bir görüşme oldu. Her alanda karşılıklı saygı ve çıkara dayalı verimli bir iş birliği döneminin başlaması noktasında güçlü bir iradenin olduğunu görüyorum. Sayın Biden’la önümüzdeki dönemde bu hedefler doğrultusunda iş birliğimizi artıracağız. Türkiye-ABD ilişkilerinde çözülemeyecek hiçbir mesele olmadığını, tam tersine iş birliği alanlarımızın sorun başlıklarından daha geniş ve zengin bir görünüm sergilediğini düşünüyoruz. Avrupa-Atlantik coğrafyasının barış, refah ve güvenliğine büyük katkı yapmış olan Türkiye ile ABD’nin bundan sonra da aynı hassasiyetle çalışmalarını yürüteceğine inanıyoruz.”
YUNANİSTAN İLE POZİTİF GÜNDEM
- Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile görüşmelerinde yeniden canlandırdıkları diyalog mekanizmalarının sürdürülmesini kararlaştırdıklarını dile getiren Erdoğan, “Sayın Başbakan’la ülkelerimiz arasında pozitif gündemi destekleyecek adımların karşılıklı olarak atılması hususlarında da fikir birliğine vardık. Hatta biz görüşmelerimizi ikili olarak yapalım ve daha da ilerisi biz görüşmelerimizi gerekirse özel hattan yapmak suretiyle araya birilerini sokmamızın anlamı yok kararına vardık” şeklinde konuştu.
S-400’lerde geri adım yok
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan basın açıklamaları sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Erdoğan, S-400 konusunda yöneltilen soruya şöyle cevap verdi: S-400 konusunu tabii ki burada yapılacak olan böyle bir görüşmede S-400’ün gündeme gelmemesi mümkün değil ama S-400’lere bizim düşüncemiz daha önce neyse aynı düşünceyi sayın başkana ifade ettim. Ve bunun yanında F-35 konusunu kendilerine aynı şekilde yine ifade ettim. Temennim odur ki, savunma sanayi ile ilgili olarak müşterek yapabileceğimiz adımlar nelerdir bunları ifade ettim ve bugün burada bu işlerin hepsi bitmiyor bundan sonraki süreçte de dışişleri bakanlarımız, savunma bakanlarımız muhatapları ile görüşmek suretiyle bu süreci inşallah sağlama bağlayacaklar.
Türkiye’ye davet etti
- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Biden’la yaptığı görüşmeye dair bir diğer soruya ise “Sayın Biden’la verimli bir görüşmeyi ilk buluşmada yüz yüze görüşmede gerçekleştirmiş olduk. İlişkilerin devamı açısından olumlu olduğunu söylüyorum. Temennim odur ki özellikle şu anda ben kendisini de ayrıca Türkiye’ye davet ettim ve Türkiye’ye davet konusunda da şu yoğunlukları aştıktan sonra da Türkiye’ye gelebileceğini de ayrıca söyledi” diyerek yanıt verdi.