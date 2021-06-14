Dünya AFP ve Reuters Erdoğan ile Bidenın tokalaştığı anı çarpıtarak servis etti
AVRUPA

AFP ve Reuters Erdoğan ile Biden'ın tokalaştığı anı çarpıtarak servis etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenlenen NATO Zirvesi'nde dünya liderleri ile bir araya geldi. Burada, ABD Başkanı Joe Biden ile kısa bir görüşme gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir fotoğrafı, uluslararası basında algı malzemesi yapıldı. ABD Başkanı'nın Erdoğan'ın yanına geldiği ve henüz ayağa kalmadığı sırada başını elinin yanında gibi gösteren fotoğrafını servis eden Reuters ve AFP (Agence France-Presse), "Erdoğan, ABD Başkanı'nı selamlıyor" ifadelerini kullandı. Görüşme anına ait net fotoğrafı paylaşan Anadolu Ajansı ise, uluslararası basının algı çalışmalarını çürüttü.

Haber Merkezi Yeni Şafak
AFP ve Reuters Erdoğan ile Bidenin tokalaştığı anı çarpıtarak servis etti
AA tarafından Cumhurbaşkanı Erdoğan-Biden görüşmesine dair servis edilen fotoğraf

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenlenen NATO Zirvesi'nde bir takım temaslarda bulundu.

Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron, İngiltere Başbakanı Johnson, Almanya Başbakanı Merkel, Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile görüştü.

Biden ile planlanan görüşme öncesi kısa diyalog

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Joe Biden ile TSİ 19.00'da planlanan görüşme öncesinde, toplantı salonunda kısa bir görüşme gerçekleştirdi.

Uluslararası basından Erdoğan fotoğrafı üzerinden algı çalışması

Ayak üstü yapılan kısa sohbete ait fotoğraf kareleri ise uluslararası basının önde gelen kurumları Reuters ve AFP tarafından algı malzemesi yapıldı.

Görüşmeyi; Biden'ın Erdoğan'ın yanına geldiği ve henüz ayağa kalmadığı ve başını ABD Başkanı'nın elinin hizasında olduğu sırada yakalanan fotoğraflarla servis eden kurumlar, "Erdoğan, ABD Başkanı'nı selamlıyor" ifadelerini kullandı.

Sosyal medya kısa süre içerisinde tartışmalara neden olan görüntülerin aslını ise Anadolu Ajansı paylaştı.

ABD Başkanı Biden NATO zirvesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanına giderek selam verdi
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ABD Başkanı Biden NATO zirvesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanına giderek selam verdi
Brüksel'de gerçekleşen NATO zirvesinde ABD Başkanı Joe Biden, oturum başlamadan hemen önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanına giderek selam verdi. Yumruk tokuşturan iki lider bir süre ayaküstü sohbet etti.

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