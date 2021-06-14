AFP ve Reuters Erdoğan ile Biden'ın tokalaştığı anı çarpıtarak servis etti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenlenen NATO Zirvesi'nde dünya liderleri ile bir araya geldi. Burada, ABD Başkanı Joe Biden ile kısa bir görüşme gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir fotoğrafı, uluslararası basında algı malzemesi yapıldı. ABD Başkanı'nın Erdoğan'ın yanına geldiği ve henüz ayağa kalmadığı sırada başını elinin yanında gibi gösteren fotoğrafını servis eden Reuters ve AFP (Agence France-Presse), "Erdoğan, ABD Başkanı'nı selamlıyor" ifadelerini kullandı. Görüşme anına ait net fotoğrafı paylaşan Anadolu Ajansı ise, uluslararası basının algı çalışmalarını çürüttü.

Haber Merkezi 14 Haziran 2021, 18:34 Son Güncelleme: 14 Haziran 2021, 19:57 Yeni Şafak