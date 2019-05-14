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Dünya Erdoğan Putinle İdlibdeki ateşkes ihlallerini görüştü
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Erdoğan Putin'le İdlib'deki ateşkes ihlallerini görüştü

Erdoğan Putin'le İdlib'deki ateşkes ihlallerini görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rus lideri Putin'le telefonda görüştü. Görüşmede, ikili ilişkiler ve İdlib'deki gelişmeler ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede Putin'e "İdlib'deki ateşkes ihlalleri endişe verici boyutlara ulaştı" dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin’le bu akşam bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede ikili ilişkilerin yanı sıra İdlib'de yaşanan son gelişmeler ele alındı.‬

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede rejimin son iki haftadır İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesine yönelik ateşkes ihlallerinin endişe verici boyutlara ulaştığını belirterek, sivillerin yanı sıra okul ve hastanelerin hedef alınıp tahrip edilmesinin terörle mücadeleyle izahının mümkün olmadığını ifade etti.‬

"Rejimin amacının İdlib'de Türk-Rus işbirliğini sabote etmek"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, rejimin amacının İdlib'de Türk-Rus işbirliğini sabote etmek ve Astana ruhunu zedelemek olduğuna işaret etti. Erdoğan, İdlib’de gerilimin tırmanmasının Anayasa Komitesi’nin ihdası ve siyasi sürecin akamete uğratılması riskini de beraberinde getirdiğine dikkati çekti.‬

Görüşmede her iki lider Soçi Mutabakatına olan bağlılıklarını teyit etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugüne dek Soçi Muhtırası’nın uygulanmasında önemli mesafe kat edildiğini, buna mukabil yaşanan saldırıların ortak hedeflere zarar verebileceğini dile getirdi.

  • Son olarak Bosna-Hersek’te yaşanan hükümet krizine de değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, bölgenin uluslararası örgütlerle işbirliğini artırmasının barış ve istikrar için elzem olduğuna inandıklarını kaydetti. Erdoğan-Putin görüşmesine ilişkin detayları Cumhurbaşkanı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter hesabından paylaştı.
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