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Everest'te yorgun düştü: Hint dağcı Ghosh, zirvenin yakınlarında ölü bulundu

Everest'te yorgun düştü: Hint dağcı Ghosh, zirvenin yakınlarında ölü bulundu

13:0516/05/2025, Cuma
DHA
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Hint dağcı Ghosh, Everest zirvesi yakınlarında ölü bulundu
Hint dağcı Ghosh, Everest zirvesi yakınlarında ölü bulundu

Everest'e tırmanmaya çalışan Filipinli dağcı yorgun düştü. 7 bin 900 metre yüksekliğe ulaşan dağcı hayatını kaybetti. Dağcının cansız bedeni, kötü hava koşulları ve lojistik zorluklar nedeniyle kamp alanında bırakıldı.

Dünya'nın en yüksek zirvesi Everest'e tırmanmaya çalışan Filipinli dağcının aşırı yorgunluk nedeniyle hayatını kaybettiği belirtildi.


45 yaşındaki Filipinli dağcı Philipp Santiago, Everest'in 7 bin 900 metre yüksekliğinde bulunan 4'ncü kampa ulaştıktan sonra öldü.


Nepal Turizm Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Santiago'nun ölüm nedeninin aşırı yorgunluk olarak belirlendiği ifade edildi.


Açıklamada, Santiago'nun cansız bedeninin kötü hava koşulları ve lojistik zorluklar nedeniyle kamp alanında bırakıldığı bildirildi.



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