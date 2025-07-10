Türkiye'nin il haritası değişecek mi? 82, 83, 84. il için plaka kodu anında hazır

Türkiye’de bazı ilçelerin il statüsüne yükseltilmesi gündemde yerini koruyor. TÜİK verileri ışığında, nüfusu 100 binin üzerinde olan ve mevcut illere uzak ilçelerin il olma ihtimali güçleniyor. Resmi bir açıklama yapılmasa da, bu ilçelerin ekonomik ve sosyal koşullarının il statüsüne uygun olduğu ifade ediliyor. Hangi ilçelerin öncelikli olarak değerlendirileceği ve sürecin nasıl ilerleyeceği ise önümüzdeki dönemde netleşecek.