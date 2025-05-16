Günde 14 adetle başladı: Şimdi baba ile oğlu binlercesini üretiyor

"Cam sektöründe artık usta kolay kolay yetişmiyor"





İlçeye dönerek babasının mesleğini devam ettiren Kadir Aslan da cam ustalığının emek ve sabır isteyen bir zanaat olduğunu dile getirdi.





Mesleklerinin güzel olduğunu ancak yeni ustaların artık yetişmediğini kaydeden Aslan, şöyle konuştu:

"Yapılan her kaşıkta bir emek, bir işçilik var. Eşimle birlikte yapıyoruz, iki tane çocuğumuz var onlara da öğretmeye çalışıyoruz. Cam sektöründe artık usta kolay kolay yetişmiyor, bulunmuyor. Eğitim önemli, göstermek önemli. Ustalar tükeniyor, biz son nesiliz öyle görünüyor. Bizden sonra kimsenin geleceğini de düşünmüyorum. Devletin ve üniversitelerin bu tür geleneksel zanaatlara destek vermesi, mesleklerin geleceği için çok önemli."