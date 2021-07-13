Dünya Facebooktan milyonlarca takipçisi olan Filistin merkezli haber ajansına sansür
ORTADOĞU

Facebook'tan milyonlarca takipçisi olan Filistin merkezli haber ajansına sansür

Sosyal medya platformu Facebook, Filistin'de yayın yapan Şihab Haber Ajansının (Shehab News Agenc) yaklaşık 7,5 milyon takipçisi olan sayfasını yayından kaldırdı. Sayfanın, "Standartlara uymama" bahanesiyle kaldırılmasına ilişkin açıklama yapan Ajansın Haber Müdürü Husam ez-Zayiğ, "Bu Filistin haberlerine karşı açılan bir savaş" dedi.

Haber Merkezi AA
Facebooktan milyonlarca takipçisi olan Filistin merkezli Şihab haber ajansına sansür
Arşiv

Ajansın Haber Müdürü Husam ez-Zayiğ, yaptığı açıklamada, Facebook yönetiminin bugün Ajansın sayfasını silerek, uluslararası hukuk tarafından güvence altına alınan düşünce ve ifade özgürlüğünü ihlal ettiğini söyledi.

"Filistin haberlerine karşı açılan bir savaş"

Facebook'un Ajansın sayfasını silmesini kınayan Zayiğ, bu olayı "standartlara uymama ve şiddete teşvik bahanesi" ile "Filistin haberlerine karşı açılan bir savaş" olarak nitelendirdi.

7,5 milyondan fazla takipçisi vardı

Zayiğ, Facebook yönetiminin, İsraillilerin, siyasi haber sitelerinin veya İsrail derneklerinin kışkırtmasına ve topluluk standartlarını ihlal etmesine göz yumduğunu, Filistinlilerin bu provokasyonlara ve kışkırtmalara tepkisini yayımlamasını engellediğini dile getirdi.

Haber Müdürü Zayiğ, Şihab Haber Ajansının 2009'da açılan Facebook sayfasının 7,5 milyondan fazla takipçisi olduğunu kaydetti.

"Keyfi ve zalim bir adım"

Bu arada Filistinli Gazeteciler Bloku da Facebook'un Şihab Haber Ajansının sayfasını silmesini kınadı.

Bloktan yapılan yazılı açıklamada, söz konusu olay, Ajansa karşı atılmış "keyfi ve zalim bir adım" olarak değerlendirildi.

İsrail Adalet Bakanlığı 2018'de yaptığı açıklamada, Facebook yönetiminin bir önceki yıl İsrail'in sosyal paylaşım sitesindeki Filistin içeriklerini kaldırma, yasaklama ve veri sağlama taleplerinin yaklaşık yüzde 85'ine yanıt verdiğini duyurmuştu.

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