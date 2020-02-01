Dünya Filistin Devlet Başkanı Abbas "Trumpın Yüzyılın Anlaşması planını reddediyorum"
ORTADOĞU

Filistin Devlet Başkanı Abbas: "Trump'ın Yüzyılın Anlaşması planını reddediyorum"

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, ABD Başkanı Trump'ın "Yüzyılın Anlaşması" olarak adlandırdığı sözde barış planını reddettiğini belirterek, ABD'nin artık Filistin için bir dost ülke olmadığını söyledi.

Haber Merkezi AA
Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas
Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas

Filistin Devlet Başkanı Abbas, Filistin'in talebi doğrultusunda ABD'nin YüzYılın Anlaşması planını görüşmek üzere, bugün dışişleri bakanları düzeyinde gerçekleşecek Arap Birliği olağanüstü toplantısı öncesinde açıklamalarda bulundu.

'Artık dost ülke değil'

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, ABD Başkanı Donald Trump'ın "Yüzyılın Anlaşması" olarak adlandırdığı sözde barış planını reddettiğini belirterek, ABD'nin artık Filistin için bir dost ülke olmadığını söyledi.
"Kudüs'ten vazgeçmeyeceğim"Abbas, Mısır'ın başkenti Kahire'deki Arap Birliği toplantısında yaptığı konuşmada, "Trump'ın Yüzyılın Anlaşması planını reddediyorum. Tarihe Kudüs'ü satan veya vazgeçen biri olarak geçmeyeceğim" ifadesini kullandı.

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  • "İsrail'i 1988'den beri tanıdık. Bunun karşılığında, eski İsrail Başbakanı İzak Rabin de Filistin Kurtuluş Örgütünü Filistin'in meşru temsilcisi olarak kabul etti." diyen Abbas, "ABD artık Filistin için dost bir ülke değil. Trump'la görüşmeyi de reddettim" şeklinde konuştu.

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ABBAS VE SİSİ GÖRÜŞTÜ

Filistin Devlet Başkanı Abbas, Arap Birliği olağanüstü toplantısı öncesi Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah Sisi ile de görüştü. Görüşmede Abbas, ABD'nin sözde barış planına karşı bölgesel ve uluslararası düzeyde mücadele edilmesinin önemini vurgulayarak Filistin'e verdiği destekten dolayı Mısır'a teşekkürlerini sundu.

Filistin'in davasına destek verdi

Sisi de Mısır'ın, Abbas'ın liderliğinde Filistin'in meşruiyetini destekleme konusundaki tutumunun değişmediğini ifade ederek ülkesinin, 1967 sınırlarına dayanan ve başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız bir Filistin devleti kuruluncaya kadar Filistin halkı ve davasına verdiği desteği yineledi.

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