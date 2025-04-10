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Filistin’e yardım reddedildi: Meclis üyeleri istifa etti

Filistin’e yardım reddedildi: Meclis üyeleri istifa etti

11:2010/04/2025, Perşembe
G: 10/04/2025, Perşembe
DHA
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İsviçre'nin Fribourg kantonunda 2 belediye meclis üyesi, Filistin'e yardımların reddedilmesi nedeniyle istifa etti.
İsviçre'nin Fribourg kantonunda 2 belediye meclis üyesi, Filistin'e yardımların reddedilmesi nedeniyle istifa etti.

İsviçre'nin Fribourg kantonunda 2 belediye meclis üyesinin, Filistin'e yardımların reddedilmesi nedeniyle istifa ettiği bildirildi.

Fribourg'da Belediye Meclisi üyeleri Rana Bassil ve Gerald Collaud, Belediye Meclisi'nin Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) ve Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) aracılığıyla Filistinlilere mali yardım sağlamayı reddetmesi üzerine istifa kararı aldı.



Bassil yaptığı açıklamada, kararın kabul edilemez olduğunu belirterek, “Bu insanlık dışı kararın suç ortağı olmamak için istifa etmeye karar verdim. Bu oylamayı kabul etmek çok acı verici. Özellikle savaş durumunda olan başka insanlar için şehirden 200 bin İsviçre frangı yolladığımızı düşünürsek. Bu çifte standardı kabul etmiyorum” ifadelerini kullandı.





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