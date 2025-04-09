Suavi'den alçak paylaşım: Filistin direnişini hedef aldı

Fakat resimdeki banyonun tasarımı klozet ve halı dahil olmak üzere karpuz ile resmedildiği görüldü. 7 Ekim'den 2023'ten beri Gazze'de İsrail tarafından şiddetli bir şekilde devam eden soykırım karşısında sosyal medyada yapılan engellemeler ve algoritma kısıtlamamalarına takılmamak için karpuz ve zeytin Filistin'in simgesi olarak belirlenmişti. Filistin direnişinin sembolü haline gelen 'karpuz' simgesinin rengini Filistin bayrağından aldığı için direniş simgesi haline geldiği biliniyor.