Suavi'den alçak paylaşım: Filistin direnişini hedef aldı

Sanatçı Suavi'nin X hesabında yaptığı paylaşım tartışmalara sebep oldu. SUAVİ isimli kullanıcı hesabından yaptığı paylaşımda yapay zekadan hazırlanmış Filistin direnişinin sembolü olan 'karpuz' ile resmedilmiş bir banyo resmi paylaştı.
Sözde sanatçı Mehmet Suavi Saygan'ın X hesabında yaptığı paylaşım tartışmalara sebep oldu. SUAVİ isimli kullanıcı hesabından yaptığı paylaşımda yapay zekadan hazırlanmış bir banyo resmi paylaştı.
Neden karpuz ile resmedildi?
Fakat resimdeki banyonun tasarımı klozet ve halı dahil olmak üzere karpuz ile resmedildiği görüldü. 7 Ekim'den 2023'ten beri Gazze'de İsrail tarafından şiddetli bir şekilde devam eden soykırım karşısında sosyal medyada yapılan engellemeler ve algoritma kısıtlamamalarına takılmamak için karpuz ve zeytin Filistin'in simgesi olarak belirlenmişti. Filistin direnişinin sembolü haline gelen 'karpuz' simgesinin rengini Filistin bayrağından aldığı için direniş simgesi haline geldiği biliniyor.