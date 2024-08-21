Şarkıcı Suavi sahnede protesto edildi

Erzurum’un geleneksel giysisi ehramın yolculuğu, Erzurum Kültür Yolu Festivali’nde sergi ve atölyelerle tanıtılıyor. Evli veya bekâr, zengin veya fakir gibi sosyal statülerini büründükleri renk ve desenlerle anlatan Erzurumlu kadınlar, üzüntü ve sevinç gibi duygu durumlarını da ehramlarına işlemeyi ihmal etmiyor.