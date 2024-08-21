Şarkıcı Suavi sahnede protesto edildi

Dünya Beykozlular Günü’nde sahne alan sanatçı Suavi, geçmişte terörist taziyesine gitmesi nedeniyle Beykoz’da konser sırasında protesto edildi. Beykoz Belediyesi tarafından bu yıl 15’incisi düzenlenen ’Dünya Beykozlular Günü’nde’ Beykoz etkinlik alanında sahne alan Suavi’yi, seyircilerin içindeki bir grup bozkurt işareti yaparak, “Beykoz’da terörist istemiyoruz” sloganlarıyla protesto etti. Sahneye doğru sloganlarla yönelen kişileri alanda bulunan polis ekipleri durdurdu.
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19 dakika önce