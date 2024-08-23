Filistinliler son sığınakları olan El-Mevasi sahilinde ölümü bekliyor: Ölümün kıyısında

İşgalci İsrail ordusunun Gazze'deki çeşitli bölgeler için sürekli çıkardığı tahliye emirleriyle oradan oraya savrulan Filistinliler, son sığınakları El-Mevasi sahilinde ölümü bekliyor. İsrail ordusu, "insani bölge" olduğunu iddia ettiği ve göçe zorlanan 1 milyondan fazla Filistinlinin sığındığı Gazze Şeridi'nin güneyindeki El-Mevasi'yi hedef almaya başladı. Ordu Sözcüsü Afihay Adrai, El-Mevasi bölgesinin Deyr el-Belah'a yakın yer alan bazı kısımlarının boşaltılmasını istedi. Haritada belirttiği yerlerin "tehlikeli çatışma alanı" olduğunu iddia eden Adrai, buradaki Filistinlilerin bölgeyi terk etmeleri gerektiğini ifade etti.

KİLOMETREKAREYE 30 BİN KİŞİ

İsrail'in 322 gündür süren vahşi saldırıları yüzünden 1 milyon sivilin sığındığı El-Mevasi, kumsal bölge olması nedeniyle altyapı ve yaşama kaynaklarından yoksun. İsrail'in saldırılarından kaçan Filistinliler, çaresizlik içinde sığındıkları alanlarda derme çatma çadırlarda hayata tutunmaya çalışıyor. Artan sıcaklık ve su sıkıntısı başta olmak üzere zorlu şartlar yüzünden birçok Filistinli, El-Mevasi'ye gitmek yerine evlerinin enkazında hayata tutunmaya çalışıyor. Filistin Kızılayı, bölgede tek çadırlık yer kalmadığını belirtirken, BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Filistinlilerin hapsedilmeye çalışıldığı El-Mevasi'deki yoğunluğa dikkat çekerek, İsrail saldırılarından önce bölgede kilometre kareye 1200 kişinin düştüğünü, bugün ise bu sayının yaklaşık 30 bin kişiye tekabül ettiğini bildirdi.

CEPHEDEN BİRKAÇ BLOK UZAKTA

İsrail ordusu, son birkaç haftadır daha yoğunlaştırdığı hava ve kara saldırılarıyla, El-Mevasi sahilini çevreleyen Han Yunus, Deyr Belah ve Refah'ın kuzey kesimlerini hedef alıyor. Han Yunus'un batısında El-Mevasi'ye bitişik konumdaki El-Satır Mahallesi'ni top ateşiyle hedef alan işgal güçleri, dün burada 4 Filistinliyi daha öldürdü. UNRWA'nın Gazze'deki Kıdemli İletişim Görevlisi Louise Wateridge, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Gazze'de artık güvenli bir yer yok, insanlar sanki ölümü bekliyor gibi" ifadesini kullandı.

ZORUNLU GÖÇ SİSTEMATİK HALE GELDİ

UNRWA yetkilisi, "İsrail'in insani bölge diye adlandırdığı alanların süren kara ve hava saldırıları nedeniyle ön cephe haline geldiğini" ve Gazzelilerin artık "cephe hattından sadece birkaç blok uzakta" olduğunu vurguladı.BM verilerine göre, Gazze'de yaşayan her 10 kişiden 9'u İsrail saldırıları nedeniyle zorla yerinden edildi. Sistematik olarak tehcir edilen Filistinliler, saldırılar ve gıda sıkıntısının yanı sıra zorunlu göç nedeniyle de zor günler geçiriyor. BM'ye göre, Gazze'deki Filistinlilerin büyük çoğunluğu ayda bir göç etmek zorunda kalıyor.İsrail'in saldırılarından kaçan Filistinliler, çaresizlik içinde sığındıkları alanlarda derme çatma çadırlarda hayata tutunmaya çalışıyor.

Katliamlar devam ediyor

Gazze'ye yönelik İsrail saldırıları, gece gündüz demeden devam ediyor. Çarşamba gününü perşembe gününe bağlayan gece boyunca süren bombardımanlarda 20 Filistinli ölürken, dün gün boyunca devam eden İsrail saldırılarında da 42 Filistinli öldü, 163 Filistinli yaralandı. Son 24 saatte 4 toplu katliam daha işleyen İsrail ordusu, toplamda 62 Filistinliyi daha kaydetti. Filistin Sağlık Bakanlığı, bununla beraber 7 Ekim'den beri İsrail tarafından Gazze'de öldürülen Filistinli sayısının 40 bin 265'e, yaralı sayısının ise 93 bin 144'e ulaştığı bilgisini verdi.







