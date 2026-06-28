Fransa'da açık havuzlarda "tesettürlü mayo yasağı"

Fransa'nın, Grenoble kentindeki İdari Mahkemesi, kamuya açık havuzlarının iç yönetmeliğinde, tesettürlü mayoya izin veren 10. maddeye ilişkin yapılan şikâyet hakkında nihai karara vardı. Mahkeme, önceki gün aldığı kararla, şehirde kamuya açık havuzlardaki iç yönetmelikte yer alan 10. maddeyi, vatandaşlar arasında eşit olmayan bir muameleye yol açtığı gerekçesiyle iptal etti. Grenoble Belediye Meclisi ise 16 Mayıs 2022'de aldığı kararla kamuya açık havuzların iç yönetmeliğindeki 10. maddede değişikliğe giderek tesettürlü mayoya izin vermişti. Isere Valiliği, Belediyenin kararının iptal edilmesi talebiyle mahkemeye başvurmuştu. Grenoble İdari Mahkemesi, 25 Mayıs 2022'deki ilk kararında, kentin kamuya açık havuzlarının iç yönetmeliğindeki 10. maddeyi askıya almıştı. Danıştay da Haziran 2022'de yerel mahkemenin kararını onaylamıştı.