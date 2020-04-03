Fransa'nın ırkçı ruhu canlandı: İki doktor koronavirüs aşısının Afrika'da denenmesini teklif etti

Fransa'da sağlık alanında araştırmalar yapan Ulusal Sağlık ve Tıbbi Araştırma Enstitüsü Genel Direktörü doktor Camille Locht ve Paris'teki Cochin Hastanesi Acil Servisi Şefi Prof. Dr. Jean-Paul Mira, LCI televizyonunda koronavirüse ilişkin açıklamalarda bulundu.

Mira, verem hastalığında başvurulan BCG aşısının Kovid-19'a karşı etkili olup olmadığına ilişkin yapılan araştırmayla ilgili, "Eğer kışkırtıcı olabilirsem, ilk önce bu çalışmayı maskelerin, tedavilerin ve yoğun bakımların bulunmadığı Afrika'da test edemez miyiz?" dedi.

Mira, AIDS tedavisinde daha önce Afrika’da "hayat kadınları" üzerinde denemeler yapıldığını dile getirdi.

Locht ise Mira'nın bu önerisine karşılık, "Haklısınız. Afrika'da BCG ile ilgili bir çalışma yapmayı düşünüyoruz. Bir çalışma başlatacağız." ifadesini kullandı.

OYNAT 00:00 Fransa'dan korkunç plan: Koronavirüs aşılarını Afrika'daki insanlar üzerinde deneyelim Fransız doktor Jean Paul Mira, katıldığı TV programında skandal ifadeler kullandı. Sunucu Camille Locht 'ın koronovirüs teklifi geldi. Koronavirüse karşı geliştirecekleri aşıyı önce Afrikalılar üzerinde denenmesi gerektiğini açıklayarak Avrupa'nın gerçek yüzünü bir kez daha ortaya serdiler. BiP'te paylaş

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"Sömürge bitmedi, bu ırkçılıktır!"

Doktorların bu açıklamaları sosyal medyada yoğun tepkilere neden oldu. Eski Eğitim Bakanı Najat Vallaud-Belkacem, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bu açıklamalar kabul edilemez. İçeriği de söylenme şekli de kabul edilemez." değerlendirmesinde bulundu. Vallaud-Belkacem, Görsel İşitsel Yüksek Konseyine bu konuda başvuru yapılması gerektiğini belirtti. Gazeteci Sihame Assbague de şu ifadeleri kullandı: Sömürge bitmedi. Televizyon programına katılan 2 doktor insanların hayatları üzerinde hiyerarşi oluşturuyor. Bu ırkçılıktır. Onlar barbardır. Bu açıklamalar sömürgeciliğin devamıdır.



"Batı'ya hoş geldiniz"

Medipol Başakşehir'in Senegal asıllı futbolcusu Demba Ba, Twitter hesabından, iki Fransız doktor arasında geçen diyaloğun videosunu "Beyazlar çok üstün olduklarına inandığı için ırkçılık ve hor görmenin olağan olduğu Batı'ya hoşgeldiniz" yorumuyla paylaştı.

"Afrika sizin oyun alanınız değil"

Kamerunlu Eto'o da, Demba Ba'nın paylaşımına verdiği cevapta, doktorları eleştirdi. Eto'o, "Afrika sizin oyun alanınız değil" ifadelerini kullandı.

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