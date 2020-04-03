Dünya Fransanın ırkçı ruhu canlandı İki doktor koronavirüs aşısının Afrikada denenmesini teklif etti
KORONAVİRÜS

Fransa'nın ırkçı ruhu canlandı: İki doktor koronavirüs aşısının Afrika'da denenmesini teklif etti

Fransa'da, ülkenin önde gelen iki doktoru yeni tip koronavirüse karşı geliştirilecek aşı ve ilaçların Afrika'da denenmesi gerektiğini canlı yayında masaya yatırdı. Fransa'daki ırkçı ve sömürgeci anlayışın bir kez daha gözler önüne serildiği yayında konuşan Paris'teki Cochin Hastanesi Acil Servisi Şefi Prof. Dr. Jean-Paul Mira, "Afrika'da bir çalışma başlatacağız" dedi. Bu öneriye tepkiler gecikmedi. Gazeteci Sihame Assbague, "Sömürge bitmedi. Bu ırkçılıktır. Onlar barbardır. Bu açıklamalar sömürgeciliğin devamıdır" ifadelerini kullandı. Türkiye'de de yakından tanınan Afrika kökenli futbolcular Samuel Eto'o ve Demba Ba da sosyal medya hesaplarından ırkçı Fransız doktorları eleştiren mesajlar paylaştı.

Haber Merkezi AA
Cochin Hastanesi Acil Servisi Şefi Prof. Dr. Jean-Paul Mira ve Ulusal Sağlık ve Tıbbi Araştırma Enstitüsü Genel Direktörü doktor Camille Locht.
Cochin Hastanesi Acil Servisi Şefi Prof. Dr. Jean-Paul Mira ve Ulusal Sağlık ve Tıbbi Araştırma Enstitüsü Genel Direktörü doktor Camille Locht.

Fransa'da sağlık alanında araştırmalar yapan Ulusal Sağlık ve Tıbbi Araştırma Enstitüsü Genel Direktörü doktor Camille Locht ve Paris'teki Cochin Hastanesi Acil Servisi Şefi Prof. Dr. Jean-Paul Mira, LCI televizyonunda koronavirüse ilişkin açıklamalarda bulundu.

  • Mira, verem hastalığında başvurulan BCG aşısının Kovid-19'a karşı etkili olup olmadığına ilişkin yapılan araştırmayla ilgili, "Eğer kışkırtıcı olabilirsem, ilk önce bu çalışmayı maskelerin, tedavilerin ve yoğun bakımların bulunmadığı Afrika'da test edemez miyiz?" dedi.

Mira, AIDS tedavisinde daha önce Afrika’da "hayat kadınları" üzerinde denemeler yapıldığını dile getirdi.

Locht ise Mira'nın bu önerisine karşılık, "Haklısınız. Afrika'da BCG ile ilgili bir çalışma yapmayı düşünüyoruz. Bir çalışma başlatacağız." ifadesini kullandı.

Fransa'dan korkunç plan: Koronavirüs aşılarını Afrika'daki insanlar üzerinde deneyelim
OYNAT 00:00
Fransa'dan korkunç plan: Koronavirüs aşılarını Afrika'daki insanlar üzerinde deneyelim
Fransız doktor 'ın koronovirüs teklifi geldi. Koronavirüse karşı geliştirecekleri aşıyı önce Afrikalılar üzerinde denenmesi gerektiğini açıklayarak Avrupa'nın gerçek yüzünü bir kez daha ortaya serdiler.

"Sömürge bitmedi, bu ırkçılıktır!"

Doktorların bu açıklamaları sosyal medyada yoğun tepkilere neden oldu. Eski Eğitim Bakanı Najat Vallaud-Belkacem, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bu açıklamalar kabul edilemez. İçeriği de söylenme şekli de kabul edilemez." değerlendirmesinde bulundu. Vallaud-Belkacem, Görsel İşitsel Yüksek Konseyine bu konuda başvuru yapılması gerektiğini belirtti. Gazeteci Sihame Assbague de şu ifadeleri kullandı: Sömürge bitmedi. Televizyon programına katılan 2 doktor insanların hayatları üzerinde hiyerarşi oluşturuyor. Bu ırkçılıktır. Onlar barbardır. Bu açıklamalar sömürgeciliğin devamıdır.


"Batı'ya hoş geldiniz"

Medipol Başakşehir'in Senegal asıllı futbolcusu Demba Ba, Twitter hesabından, iki Fransız doktor arasında geçen diyaloğun videosunu "Beyazlar çok üstün olduklarına inandığı için ırkçılık ve hor görmenin olağan olduğu Batı'ya hoşgeldiniz" yorumuyla paylaştı.
"Afrika sizin oyun alanınız değil"
Kamerunlu Eto'o da, Demba Ba'nın paylaşımına verdiği cevapta, doktorları eleştirdi. Eto'o, "Afrika sizin oyun alanınız değil" ifadelerini kullandı.

Eto'o ve Demba Ba'dan ırkçı Fransız doktorlara tepki: Afrika sizin oyun alanınız değil
DÜNYA
Eto'o ve Demba Ba'dan ırkçı Fransız doktorlara tepki: Afrika sizin oyun alanınız değil

Almanya'da 2 bin 300 sağlık çalışanına koronavirüs bulaştı
DÜNYA
Almanya'da 2 bin 300 sağlık çalışanına koronavirüs bulaştı

Fransa'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 4 bin 503'e yükseldi
DÜNYA
Fransa'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 4 bin 503'e yükseldi
Abone Ol Google News
ABDde olsa terörden yargılanır

ABD'de olsa terörden yargılanır

​Gözaltına alınırken 'koronalıyım' diyerek polisin yüzüne tükürdü.
Fırsatçılara büyük darbe

Fırsatçılara büyük darbe

​Tonlarca ele geçirildi, zanlılar gözaltına alındı.
15 Nisanda teslim edilecek

15 Nisan'da teslim edilecek

​Sanayi Bakanı Varank'tan yerli solunum cihazı açıklaması.
Şikayet yağdı

Şikayet yağdı

'Kişisel ve kart bilgilerinizi vermeyin' uyarısı.
Başka ülkede<br>örneği yok

Başka ülkede
örneği yok

​Bin TL'lik yardım parası vatandaşın kapısına kadar götürülüyor.
Sömürgeci kafası!

Sömürgeci kafası!

​'​Korona aşılarını Afrika'da deneyelim.'
Konya Büyükşehir'den tam destek

Konya Büyükşehir'den tam destek

​Konyalı vatandaşların mağdur olmamasını sağlayacağız
Kalaşnikoflu çatışma

Kalaşnikoflu çatışma

​11 adrese operasyon yapıldı, cephanelik ele geçirildi.
En erken Haziran'da

En erken Haziran'da

TFF'den 2019-2020 sezonu için açıklama geldi.
Heyecan<br>verici teklif

Heyecan
verici teklif

​​Fenerbahçe'nin istediği teknik adamdan mesaj var.
AB'den <br>geç gelen özür

AB'den
geç gelen özür

​Tek bir maske yollamadılar, 'Şimdi yanınızdayız' diyorlar
Peş peşe<br>hibe çağrısı

Peş peşe
hibe çağrısı

Koronvirüse karşı uygulama geliştirene verilecek.
Feci kaza

Feci kaza

Şoför hayatını kaybetti, domatesler denize saçıldı.
Macide <br>koronayı yendi

Macide
koronayı yendi

​Hastanedeki 9 gün bana 9 ay gibi geldi.
Çin bu tarihi unutmayacak

Çin bu tarihi unutmayacak

​4 Nisan günü saat 10'da bayraklar yarıya indirilecek.
3 gün<br>maliyetine satış

3 gün
maliyetine satış

​Bakan'ın talimatıyla balık kampanyası başlatıldı.
Martta<br>sürpriz yapmadı

Martta
sürpriz yapmadı

​TÜİK enflasyon rakamlarını açıkladı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.