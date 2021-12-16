Dünya Fransız medyasından skandal harita AFP İstanbul ve Trakyayı sildi
AVRUPA

Fransız medyasından skandal harita: AFP İstanbul ve Trakya'yı sildi

Fransa merkezli AFP haber ajansı, Türk SİHA'larından bahsedilen bir haberde yayınladığı haritayla büyük bir skandala imza attı. Haritada İstanbul'un bir bölümü ile Trakya'nın olmaması tepki çekti.

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Fransız medyasından skandal harita: AFP İstanbul ve Trakyayı sildi
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Paris merkezli AFP haber ajansı, dünya genelinde Türkiye'nin SİHA'larına olan ilgiyi gündeme getirdi. Kazakistan'dan Angola'ya, Polonya'dan Fas'a kadar birçok ülkenin SİHA'ları kullandığı, satın aldığı veya bunlara ilgi gösterdiği belirtildi. SİHA'lara ilişkin söz konusu ülkelere bir harita üzerinde yer verilirken, skandal ayrıntı dikkatlerden kaçmadı.

AVRUPA YAKASI İLE TRAKYA BÖLGESİNİ ÇIKARDILAR

"Türk SİHA'larına talep" başlıklı haritada, "İstanbul'un Avrupa Yakası ile Trakya bölgesi, Türkiye'ye ait değilmiş gibi" gösterildi. Harita üzerinden yapılmaya çalışılan algı operasyonu, yoğun tepkilere neden oldu.

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Fransa ve Yunanistan, son dönemde yaptıkları anlaşmalarla öne çıkıyor. 3 milyar dolarlık savunma anlaşmasına imza atılırken, üçüncü bir ülkenin saldırması halinde Fransa ve Yunanistan askeri iş birliği yapacak:

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