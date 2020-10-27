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Dünya Fransız gazeteciden skandal sözler Müslümanlar Patynin anısına başörtüsünü çıkarsın
AVRUPA

Fransız gazeteciden skandal sözler: Müslümanlar Paty'nin anısına başörtüsünü çıkarsın

Fransa’da İslam karşıtı ve Müslümanları hedef alan açıklamaların sonu gelmiyor. Son olarak Fransız feminist gazeteci Elisabeth Levy, başörtünün ‘Fransa'nın düşmanlarının üniforması’ olduğunu öne sürerek “Müslümanların başı kesilerek öldürülen öğretmenin anısına saygı için birkaç günlüğüne başörtülerini çıkarmamasına şaşırıyorum” dedi.

Haber Merkezi AA
Elisabeth Levy
Elisabeth Levy

Fransız feminist gazeteci Elisabeth Levy, CNEWS kanalında konuk olduğu programda, kamusal alanda başörtüsü yasağının getirilip getirilmemesine ilişkin tartışmaya katıldı.

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“Başörtümü çıkarıyorum dememelerine şaşırıyorum”

Başörtüsünün birçok kişi için siyasi İslam’ın ve cinsel ayrımın simgesi olduğunu öne süren Levy, “Çok sayıda Müslüman, 'Biz de diğerleri gibi Fransızız, ulusal topluluğun bir parçasıyız.' diyor. Fransa düşmanlarının üniforması da olan başörtüsü için, bir kişinin bile Samuel Paty’nin anısına, 'bir haftalığına ya da birkaç günlüğüne sağduyu göstererek başörtümü çıkarıyorum' dememesine şaşırıyorum" ifadelerini kullandı.

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Sunucu ve konuklar şaştı kaldı

Levy, sunucu ve diğer konukların şaşkın bakışları arasında sözlerine devam ederek, bunu dayatmadığını dile getirdi. Videonun sosyal medyada çokça paylaşılmasının ardından, bazı kullanıcılar Levy'nin sarhoş olarak ya da madde kullanarak yayına çıktığı yorumlarıyla tepki gösterdi.

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