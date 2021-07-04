Dünya Hazar Denizinde doğal gaz patlaması
ASYA

Hazar Denizi’nde doğal gaz patlaması

Hazar Denizi’nde büyük bir patlama meydana geldiği bildirildi. Patlamanın nedeni henüz bilinmiyor. Azerbaycan Devlet Petrol Şirketi (SOCAR) tarafından yapılan açıklamada, ”SOCAR’ın doğrudan kontrolü altındaki açık deniz platformları ve endüstriyel tesislerde herhangi bir kaza yaşanmadı ve çalışmalar normal seyrinde devam ediyor” denildi.

Haber Merkezi İHA
Hazar Denizi’nde doğal gaz patlaması
Azerbaycan Devlet Petrol Şirketi (SOCAR) açıklama yaptı.

Azerbaycan Devlet Petrol Şirketi (SOCAR) tarafından yapılan açıklamada, Hazar Denizi’ndeki söz konusu patlamanın Ümid doğal gaz sahasından 10-12 kilometre uzaklıkta gerçekleştiği belirtilerek, ”SOCAR’ın doğrudan kontrolü altındaki açık deniz platformları ve endüstriyel tesislerde herhangi bir kaza yaşanmadı ve çalışmalar normal seyrinde devam ediyor” denildi.

Ayrıntılar birazdan...

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Hazar Denizi'nde Azerbaycan'a ait bir petrol platformunda şiddetli bir patlama meydana geldi. Patlama Bakü şehrinin birçok noktasından duyuldu. Azerbaycan Devlet Petrol Şirketi (SOCAR) tarafından yapılan açıklamada, Hazar Denizi'ndeki söz konusu patlamanın Ümid doğal gaz sahasından 10-12 kilometre uzaklıkta gerçekleştiği belirtilerek, 'SOCAR'ın doğrudan kontrolü altındaki açık deniz platformları ve endüstriyel tesislerde herhangi bir kaza yaşanmadı ve çalışmalar normal seyrinde devam ediyor' denildi.


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