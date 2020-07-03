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Dünya Husilerden Suudi Arabistana tehdit Kraliyete ait kurumları vururuz
ORTADOĞU

Husiler'den Suudi Arabistan'a tehdit: Kraliyete ait kurumları vururuz

Yemen'de İran destekli Husiler, Suudi Arabistan'ı tehdit etti. Koalisyonun bölgede operasyonlar düzenleyeceğini açıklamasının ardından konuşan Husilerin askeri sözcüsü böyle bir adım atılması halinde kraliyete ait kurumları ve askeri noktaları vuracaklarını belirtti.

Haber Merkezi AA
Foto/arşiv
Foto/arşiv

Husilerin askeri sözcüsü Yahya Seri, Suudi Arabistan önderliğindeki koalisyon güçlerinin çok özel nitelikli operasyonlar düzenleyeceğini duyurmasının ardından Saba haber ajansına açıklamalarda bulundu.

KRALİYETE AİT KURUMLARI HEDEF ALIRIZ

Seri konuşmasında "Yemen'e ve 5 yıl boyunca sivilleri perişan edilen Yemen halkına düşmanlık yapanlara karşı mızrak başı olan kuvvetlerimiz, Suudi Arabistan içlerindeki askeri noktaları ve Kraliyete ait kurumları hedef almayı sürdürecektir." ifadelerini kullandı.

  • Husiler, koalisyon güçlerini geçen çarşamba ülkenin kuzeyindeki Sade kentine düzenlediği hava saldırılarında sivilleri öldürmek, eski başkent Sana'da da tıbbi malzeme depolarını bombalamakla suçluyor.

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