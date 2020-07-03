Husiler'den Suudi Arabistan'a tehdit: Kraliyete ait kurumları vururuz Yemen'de İran destekli Husiler, Suudi Arabistan'ı tehdit etti. Koalisyonun bölgede operasyonlar düzenleyeceğini açıklamasının ardından konuşan Husilerin askeri sözcüsü böyle bir adım atılması halinde kraliyete ait kurumları ve askeri noktaları vuracaklarını belirtti.

Haber Merkezi 03 Temmuz 2020, 07:06 Son Güncelleme: 03 Temmuz 2020, 07:16 AA