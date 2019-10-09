Dünya İçi yana yan tezkereye onay veren CHPden Barış Pınarı yasağı HDPyi kızdırmayalım
BARIŞ PINARI HAREKATI

İçi yana yan tezkereye onay veren CHP’den 'Barış Pınarı' yasağı: HDP’yi kızdırmayalım

Türkiye, Suriye’nin kuzeyinde terör yuvalarını yerle bir etmek üzere harekete geçen Mehmetçik’in etrafında kenetlendi. Toplumun birçok kesiminden Türk askerine destek mesajları gelirken, Genel Başkan Kılıçdaroğlu’nun ifadesiyle ‘içi yana yana’ tezkereye onay veren CHP’li vekiller sessizliğe büründü.

Taha Hüseyin Karagöz Yeni Şafak
Cumhuriyet Halk Partisi’nin milletvekilleri, Barış Pınarı Harekatı ile ilgili tek bir açıklama ya da sosyal medya paylaşımı yapmadı.
Cumhuriyet Halk Partisi’nin milletvekilleri, Barış Pınarı Harekatı ile ilgili tek bir açıklama ya da sosyal medya paylaşımı yapmadı.

Barış Pınarı Harekatı için hazırlıklar neredeyse tamamlandı. Hava operasyonunun ardından kara birliklerinin sınırı geçerek terör örgütü PYD’yi bölgeden temizlemesi planlanıyor. 80 milyonun kilitlendiği harekatla ilgili, toplumun birçok kesiminden destek mesajları yağdı.

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Ancak Cumhuriyet Halk Partisi’nin milletvekilleri, Barış Pınarı Harekatı ile ilgili tek bir açıklama ya da sosyal medya paylaşımı yapmadı.

Yönetimden izin alınmadan kimse açıklama yapmayacak

Edinilen bilgiye göre parti yönetimi tarafından vekillere “Açıklama yapmayın” talimatı verildi.

Tezkere oylaması HDP'den tepki topladı

Kararın, Millet İttifakı’nın gizli ortağı HDP’nin, ‘tezkere’ oylamasının ardından daha fazla kızdırılmaması amacıyla verildiği değerlendiriliyor.

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Öte yandan operasyona karşı çıkan milletvekillerinin, olumsuz beyanlarla İYİ Parti seçmeninden tepki toplayacağı da bir diğer kaygı nedeni.

AA
CHP lideri Kılıçdaroğlu: (Irak ve Suriye'ye sınır ötesi operasyon konusunda hükümete verilen yetkinin bir yıl daha uzatılması tezkeresi) Tezkere bugün Meclis'te görüşülecek. Oradaki askerlerin burnu kanamasın diye tezkereye içimiz yana yana evet diyeceğiz.
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