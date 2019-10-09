İçi yana yan tezkereye onay veren CHP’den 'Barış Pınarı' yasağı: HDP’yi kızdırmayalım

Barış Pınarı Harekatı için hazırlıklar neredeyse tamamlandı. Hava operasyonunun ardından kara birliklerinin sınırı geçerek terör örgütü PYD’yi bölgeden temizlemesi planlanıyor. 80 milyonun kilitlendiği harekatla ilgili, toplumun birçok kesiminden destek mesajları yağdı.
Ancak Cumhuriyet Halk Partisi’nin milletvekilleri, Barış Pınarı Harekatı ile ilgili tek bir açıklama ya da sosyal medya paylaşımı yapmadı.
Yönetimden izin alınmadan kimse açıklama yapmayacak
Edinilen bilgiye göre parti yönetimi tarafından vekillere “Açıklama yapmayın” talimatı verildi.
Tezkere oylaması HDP'den tepki topladı
Kararın, Millet İttifakı’nın gizli ortağı HDP’nin, ‘tezkere’ oylamasının ardından daha fazla kızdırılmaması amacıyla verildiği değerlendiriliyor.
Milliyetçi İyi Partilileri de küstürmemeli
Öte yandan operasyona karşı çıkan milletvekillerinin, olumsuz beyanlarla İYİ Parti seçmeninden tepki toplayacağı da bir diğer kaygı nedeni.
- Bir süredir HDP ile yakınlığı nedeniyle eleştiri oklarının hedefi olan Genel Başkan, ‘Barış Pınarı Harekatı’ öncesi TBMM’ye sunulan ve Mehmetçik’e sınır ötesi operasyon yetkisi veren tezkereye ilişkin konuştu. Kılıçdaroğlu: “Oradaki askerlerin burnu kanamasın diye tezkereye içimiz yana yana evet diyeceğiz” ifadelerini kullandı.