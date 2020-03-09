İdlib'deki ateşkese rejim ihlali: Ateşkesten 10 dakika sonra saldırmaya başladılar İdlib'deki ateşkesin yürürlüğe girmesinden 10 dakika sonra rejimin ihlallere başladığı, ilk günün sonunda 15 ateşkes ihlali gerçekleştirdiği belirlendi. Ateşkes ihlallerine dün ve bugün de devam eden rejim unsurları, gerekli koordinelerin yapılmasına rağmen TSK'ya ait ikmal konvoyuna makinalı tüfekle taciz ateşi açtı. Rejim unsurlarının bir başka birliğin yakınına da üç havan mermisi attığı tespit edildi.

Haber Merkezi 09 Mart 2020, 07:10 Son Güncelleme: 09 Mart 2020, 07:18 AA