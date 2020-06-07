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Dünya İdlibde yaralanan sözleşmeli er İsmail Anayurt 43 gün sonra şehit oldu
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İdlib'de yaralanan sözleşmeli er İsmail Anayurt 43 gün sonra şehit oldu - Tokat haberleri

İdlib'de yaralanan sözleşmeli er İsmail Anayurt 43 gün sonra şehit oldu

Suriye'nin İdlib kentinde, tanka yapılan roketatarlı saldırı sonucu yaralanan ve 43 gündür hastanede tedavi gören Piyade Sözleşmeli Er İsmail Anayurt, şehit oldu. Şehidin acı haberi memleketi Tokat'ın Erbaa ilçesindeki yakınlarına ulaştı. Şehidin anne ve babasının ise haberi, tedavi gördüğü Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde aldığı öğrenildi.

Haber Merkezi DHA
Şehit Piyade Sözleşmeli Er İsmail Anayurt
Şehit Piyade Sözleşmeli Er İsmail Anayurt

Dursun ve Tesmiye Anayurt çiftinin 4 çocuğundan biri olan Tankçı Piyade Sözleşmeli Er İsmail Anayurt(25), 26 Nisan'da Suriye'nin İdlip kentinde tanka yapılan roketatarlı saldırı sonucu yaralandı. Yaralı asker Anayurt, Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alındı. 43 gündür tedavisi süren yaralı asker, doktorların tüm müdahalelerine rağmen şehit oldu.

DHA
Şehidin evine Türk bayrakları asıldı.

Şehidin annesi Tesmiye ve babası Dursun Anayurt, acı haberi hastanede aldı. Tokat'ın Erbaa ilçesinde yaşayan akrabalarına ise haber askeri yetkililer tarafından verildi.

Şehidin evine Türk bayrakları asıldı. Şehidin amcası Şirin Anayurt, "Vatan sağ olsun, çok üzgünüz" dedi. Şehidin cenazesinin, yarın Erbaa ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi.

DHA
Şahadet haberi memleketi Tokat'ın Erbaa ilçesindeki yakınlarına ulaştı.

Valilikten açıklama

Tankçı Sözleşmeli Er İsmail Anayurt'un şehadet haberi, Tokat Valiliği resmi sosyal medya hesabından duyuruldu. Yapılan paylaşımda, "Suriye İdlib’de 26.04.2020 tarihinde yaralanan tedavi gördüğü GATA’da şehit olan Tokat Erbaalı hemşehrimiz Tankçı Sözleşmeli Er İsmail Anayurt’a Allah’tan rahmet, ailesine ve Tokatlı hemşehrilerimize başsağlığı ve sabır diliyoruz. Asil milletimizin başı sağ olsun" denildi.

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