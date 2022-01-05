Mehmetçik yine çocukların yüzünü güldürdü

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından, Mustafa Kemal Atatürk'ün "Dünyanın hiçbir ordusunda yüreği seninkinden daha temiz, daha sağlam bir askere rast gelinmemiştir" sözlerinin yer aldığı paylaşım yapıldı.
Mesajda, Bahar Kalkanı bölgesinde, Kayseri Barış Garnizonundan getirilen 40 çocuk yatağı ve yorganının, "Çocuklar Kendi Yataklarında Yatsın" sloganıyla dağıtıldığı belirtildi.
GÜNDEM
Mehmetçik gönüllerde taht kurdu: Silah değil yardım eli uzattı
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MSB’den yapılan açıklamada, \"Mazisi şan ve şeref dolu Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, her zaman ve her yerde olduğu gibi insani yardımlarıyla bölgesel ve küresel barış ve istikrara katkı sağlamaya, yüreğinin temizliği ve sağlamlığı ile tüm dünyaya örnek olmaya devam ediyor\" denildi.
Masum ve mazlumları gözeterek Suriye halkının da yanında olmaya devam eden Kahraman Mehmetçikler tarafından son olarak Barış Pınarı Harekât bölgesinde ondan fazla meskûn mahal ve köyde, başta istikrarsızlıktan en fazla zarar gören çocuk, kadın ve yaşlılar olmak üzere, her türlü insani yardım ve günlük hayatı destekleme faaliyetleri icra edildiği kaydedildi.
Söz konusu yardım faaliyetleri kapsamında; ihtiyaç sahiplerine gıda ve giyecek yardımı ile sağlık taraması yapılırken bir engelliye de tekerlekli sandalye verildiği kaydedildi. Çocukları da unutmayan Mehmetçiklerin onlara da çizgi film izlettirerek yüzlerinde bir tebessüm oluşmasına katkı sağladığı belirtildi.
Ayrıca, bölgede su sıkıntısı çeken yerleşim yerlerine tanker ile içme suyu sağlandığı vurgulandı.
Türk Silahlı Kuvvetleri, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da ülkemizin yardım elini bölgeye uzatarak masum ve mazlumlara umut olmaya ve bölgede hayatın normalleşmesine katkı sağlamaya devam edeceği bildirildi.
Mehmetçik Suriye halkının yanında olmaya devam ediyor
Mehmetçik Suriye halkının yanında olmaya devam ediyor
Mehmetçik Suriye halkının yanında olmaya devam ediyor
Mehmetçik Suriye halkının yanında olmaya devam ediyor
Mehmetçik Suriye halkının yanında olmaya devam ediyor
Mehmetçik Suriye halkının yanında olmaya devam ediyor
Mehmetçik Suriye halkının yanında olmaya devam ediyor
Mehmetçik Suriye halkının yanında olmaya devam ediyor
Mehmetçik Suriye halkının yanında olmaya devam ediyor
Mehmetçik Suriye halkının yanında olmaya devam ediyor
Mehmetçik Suriye halkının yanında olmaya devam ediyor
Mehmetçik Suriye halkının yanında: Tüm dünyaya örnek oluyor
Türk Silahlı Kuvvetleri insani yardımlarıyla bölgesel ve küresel barış ve istikrara katkı sağlamaya, yüreğinin temizliği ve sağlamlığı ile tüm dünyaya örnek olmaya devam ediyor. Mehmetçik, Barış Pınarı Harekât bölgesinde ondan fazla meskûn mahal ve köyde, başta istikrarsızlıktan en fazla zarar gören çocuk, kadın ve yaşlılar olmak üzere, her türlü insani yardım ve günlük hayatı destekleme faaliyetlerini sürdürüyor.