MSB açıkladı: M4 kara yolunda 6'ncı Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesi icra edildi

Ekonomi

Türkiye’den geçen transit araçlara karantina süresi 72 saate indi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, “Yayınladığımız genelge ile Rusya ve Kazakistan başta olmak üzere Orta Asya’dan Türkiye’ye yük getiren şoförlere uygulanan 14 günlük karantina süresi, şoförlerin araçtan inmemeleri ve belirlenen kurallara uyarak 72 saat içerisinde ülkeyi terk etmeleri halinde uygulanmayacak. Söz konusu araçlar araç takip sistemi ile takip edilecek” dedi.