MSB açıkladı: M4 kara yolunda 6'ncı Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesi icra edildi

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "TR-RF Mutabakatı çerçevesinde; İdlib’deki M4 Karayolunda, kara ve hava unsurlarının katılımıyla 6’ncı Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesi icra edilmiştir" denildi.
TR-RF Mutabakatı çerçevesinde; İdlib’deki M4 Karayolunda, kara ve hava unsurlarının katılımıyla 6’ncı Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesi icra edilmiştir.#MSB #TSK pic.twitter.com/qrHBOSN7Ew
TR-RF Mutabakatı çerçevesinde; İdlib’deki M4 Karayolunda, kara ve hava unsurlarının katılımıyla 6’ncı Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesi icra edilmiştir.#MSB #TSK pic.twitter.com/qrHBOSN7Ew— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) April 28, 2020