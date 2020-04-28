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Dünya MSB açıkladı M4 kara yolunda 6ncı Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesi icra edildi
BAHAR KALKANI HAREKATI

M4 kara yolunda 6'ncı Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesi icra edildi

MSB açıkladı: M4 kara yolunda 6'ncı Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesi icra edildi

Milli Savunma Bakanlığı, İdlib’deki M4 kara yolunda, kara ve hava unsurlarının katılımıyla 6'ncı Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesi icra edildiğini açıkladı.

Haber Merkezi AA
Devriyeye katılan askerler.
Devriyeye katılan askerler.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "TR-RF Mutabakatı çerçevesinde; İdlib’deki M4 Karayolunda, kara ve hava unsurlarının katılımıyla 6’ncı Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesi icra edilmiştir" denildi.

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