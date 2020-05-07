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Dünya İdlibdeki M4 kara yolunda 9uncu Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesi icra edildi
BAHAR KALKANI HAREKATI

İdlib'deki M4 kara yolunda 9'uncu Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesi icra edildi

İdlib'deki M4 kara yolunda 9'uncu Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesi icra edildi

İdlib'deki M4 kara yolunda, kara ve hava unsurlarının katılımıyla 9'uncu Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesi icra edildi.

Haber Merkezi AA
Devriyeye katılan Türk ve Rus askerleri...
Devriyeye katılan Türk ve Rus askerleri...

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "TR-RF Mutabakatı çerçevesinde; İdlib’deki M4 Karayolunda, kara ve hava unsurlarının katılımıyla 9’uncu Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesi icra edildi" denildi.

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