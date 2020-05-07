İdlib'deki M4 kara yolunda 9'uncu Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesi icra edildi

Ekonomi

Altın değer kazanmaya devam ediyor: Gram altın 393 lira seviyelerinde

Altının gram fiyatı, 393,6 lira ile tüm zamanların en yüksek seviyesini görmesinin ardından 393,2 liradan işlem görüyor. Çeyrek altın 645 lira, Cumhuriyet altını da 2 bin 633 liradan satılıyor