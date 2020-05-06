MSB: Barış Pınarı bölgesinde 372 çocuğa kıyafet yardımı yapıldı

Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kahraman Mehmetçik, çocukların yüzünü güldürmeye devam ediyor. Barış Pınarı bölgesindeki altı köyde toplam 372 çocuğa kıyafet yardımı yapıldı" denildi.
Kahraman Mehmetçik, çocukların yüzünü güldürmeye devam ediyor. Barış Pınarı bölgesindeki altı köyde toplam 372 çocuğa kıyafet yardımı yapıldı.#MSB #TSK pic.twitter.com/2Ag3B684IP
Kahraman Mehmetçik, çocukların yüzünü güldürmeye devam ediyor. Barış Pınarı bölgesindeki altı köyde toplam 372 çocuğa kıyafet yardımı yapıldı.#MSB #TSK pic.twitter.com/2Ag3B684IP— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) 6 Mayıs 2020