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Dünya MSB Barış Pınarı bölgesinde 372 çocuğa kıyafet yardımı yapıldı
BAHAR KALKANI HAREKATI

MSB: Barış Pınarı bölgesinde 372 çocuğa kıyafet yardımı yapıldı

MSB, Barış Pınarı bölgesinde bulunan Mehmetçiğin, altı köyde 372 çocuğa kıyafet yardımında bulunduğunu açıkladı.

Haber Merkezi İHA
Mehmetçik, çocukların yüzlerini güldürmeye devam ediyor.
Mehmetçik, çocukların yüzlerini güldürmeye devam ediyor.

Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kahraman Mehmetçik, çocukların yüzünü güldürmeye devam ediyor. Barış Pınarı bölgesindeki altı köyde toplam 372 çocuğa kıyafet yardımı yapıldı" denildi.

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