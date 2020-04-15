MSB: İdlib’deki M4 kara yolunda 4’üncü Türk-Rus birleşik kara devriyesi icra edildi

Ekonomi

Yerli solunum cihazı seri üretimde: İlk görüntü paylaşıldı

Yerli mekanik ventilatör oxivent seri üretime geçirildi. Sağlık Bakanlığı’na Mayıs ayı sonuna kadar 5 bin adet teslim edileceği öğrenildi. Modül Grup tarafından üretilen mekanik ventilatör (solunum cihazı) Oxivent’in sergilendiği görüntüler sosyal medyada paylaşıldı.