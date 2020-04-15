MSB: İdlib’deki M4 kara yolunda 4’üncü Türk-Rus birleşik kara devriyesi icra edildi

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "İdlib’deki M4 kara yolunda, kara ve hava unsurlarının katılımıyla 4’üncü Türk-Rus birleşik kara devriyesi icra edilmiştir" denildi.
TR-RF mutabakatı çerçevesinde; İdlib’deki M4 karayolunda, kara ve hava unsurlarının katılımıyla 4’üncü Türk-Rus birleşik kara devriyesi icra edilmiştir.#MSB #TSK pic.twitter.com/2vwmc7FKzO
TR-RF mutabakatı çerçevesinde; İdlib’deki M4 karayolunda, kara ve hava unsurlarının katılımıyla 4’üncü Türk-Rus birleşik kara devriyesi icra edilmiştir.#MSB #TSK pic.twitter.com/2vwmc7FKzO— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) April 15, 2020