İdlib'deki M-4 kara yolunda 5'inci Türk-Rus birleşik kara devriyesi icra edildi

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Türkiye-Rusya Federasyonu mutabakatı çerçevesinde; İdlib’deki M4 karayolunda, kara ve hava unsurlarının katılımıyla 5’inci Türk-Rus birleşik kara devriyesi icra edilmiştir" denildi.
Türkiye-Rusya Federasyonu mutabakatı çerçevesinde; İdlib’deki M4 karayolunda, kara ve hava unsurlarının katılımıyla 5’inci Türk-Rus birleşik kara devriyesi icra edilmiştir.#MSB #TSK pic.twitter.com/NSsYtzoSoz
Türkiye-Rusya Federasyonu mutabakatı çerçevesinde; İdlib’deki M4 karayolunda, kara ve hava unsurlarının katılımıyla 5’inci Türk-Rus birleşik kara devriyesi icra edilmiştir.#MSB #TSK pic.twitter.com/NSsYtzoSoz— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) April 21, 2020