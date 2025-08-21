Yeni Şafak
İngiltere ve 21 ülkeden İsrail'in 'E1 Projesi' onayına kınama

18:0821/08/2025, Perşembe
G: 21/08/2025, Perşembe
AA
İngiltere ile AB ülkelerinin de aralarında olduğu 22 ülke İsrail'in E1 Projesi kararına tepki gösterdi.
İsrail'in Filistin'deki işgalini genişletmeyi amaçlayan 'E1Projesi'ne onay vermesine Batı'dan gelen tepkiler dinmiyor. İngiltere, Kanada ve AB'nin de aralarında olduğu 22 ortak, İsrail'in projesini onaylamasını kınadı. Yapılan ortak açıklamada onay kararının kabul edilemez olduğu belirtilerek bu kararın derhal geri alınması çağrısı yapıldı.

İngiltere ve 21 uluslararası ortak, İsrail'in Filistin topraklarındaki işgalini genişletecek "E1 Projesi"ne onay kararını kınayarak, bu kararın derhal geri alınması çağrısı yaptı.

İngiltere, Kanada ve AB'nin de aralarında olduğu 22 ortak, işgal altındaki Filistin topraklarına ilişkin ortak açıklama yaptı.

Açıklamada, "İsrail Yüksek Planlama Komitesi'nin Kudüs'ün doğusundaki E1 bölgesinde yerleşim inşaatı planlarını onaylama kararı kabul edilemez ve uluslararası hukukun ihlalidir. Bu kararı kınıyor ve şiddetle derhal geri alınması çağrısında bulunuyoruz." ifadeleri kullanıldı.

"İsrail'in tek taraflı eylemleri, güvenlik ve refaha yönelik ortak arzumuzu baltalıyor"

İsrail kabinesinin aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'in, bu planın herhangi bir Filistin devletini bölerek ve Filistinlilerin Kudüs'e erişimini kısıtlayarak iki devletli çözümü imkansız hale getireceği sözlerine atıfta bulunulan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu İsrail halkına hiçbir fayda sağlamayacak. Aksine güvenliğin altını oyma riski taşıyor ve bizi barıştan daha da uzaklaştırarak daha fazla şiddet ve istikrarsızlığı körüklüyor. İsrail hükümetinin E1 planının daha ileri gitmesini engellemek için hala bir fırsatı var. Onları bu planı acilen geri çekmeye teşvik ediyoruz. İsrail hükümetinin tek taraflı eylemleri, Orta Doğu'da güvenlik ve refaha yönelik ortak arzumuzu baltalamaktadır. İsrail hükümeti, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nin 2334 sayılı kararı doğrultusunda yerleşim inşaatlarını durdurmalı ve Filistin yönetiminin mali kaynakları üzerindeki kısıtlamaları kaldırmalı."

Ortak açıklamaya, Avustralya, Belçika, Kanada, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, İzlanda, İrlanda, İtalya, Japonya, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Hollanda, Norveç, Portekiz, Slovenya, İspanya, İsveç ve İngiltere dışişleri bakanları ile Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas imza attı.

Filistin'deki işgali genişletecek "E1 Projesi"

Tarihsel olarak Doğu Kudüs'ün bir parçası olan ancak Ayrım Duvarı'nın (Utanç Duvarı) Batı Şeria kısmında kalan Filistin mahallesi Azeriye'nin yakınına inşa edilmiş "Ma'ale Adumim" yerleşimini, Batı Kudüs'e giden yola bağlamak için "E1 Projesi" başlatılmıştı.

Bu kapsamda, bölgeye 4 binden fazla yasa dışı konut ve oteller inşa etmek için 12 bin dönüm Filistin toprağı gasbedilmişti.

"E1 Projesi" ile Doğu Kudüs'ün Batı Şeria'daki Filistin topraklarının bağlantısının kesilmesi ve izole edilmesi amaçlanıyor.



#İngiltere
#Filistin
#E1 Projesi
#Kınama
