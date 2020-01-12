Dünya Irakta ABD üssüne füzeli saldırı 4 Irak askeri yaralandı
ORTADOĞU

Irak’ta ABD üssüne füzeli saldırı: 4 Irak askeri yaralandı

Irak’ın Salahaddin vilayetinde ABD askerlerinin kaldığı Beled Askeri Üssü’ne 8 füzeyle saldırı düzenlendiği bildirildi. Saldırıda, Irak ordusuna bağlı 1 subay ve 3 asker yaralandı.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

Irak Güvenlik Meyda Ağı tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, Beled Askeri Üssü’ne 8 Katyuşa füzesi atıldı.

Saldırıda, Irak ordusuna bağlı 1 subay ve 3 asker yaralandı.

ABD askerlerinin kaldığı söz konusu üste, Iraklı askerler de bulunuyor.

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