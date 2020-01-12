Irak’ta ABD üssüne füzeli saldırı: 4 Irak askeri yaralandı

İran'da rejim karşıtı gösteriler devam ediyor

İran'ın başkenti Tahran'da, Ukrayna uçağının düşürülmesine tepki olarak dün başlayan rejim karşıtı gösteriler bugün de devam etti. Gösterilerde, “Düşmanımız burada, yalan yere ABD diyorlar”, “Diktatöre ölüm”, “Bana fitneci deme, fitneci sensin” şeklinde sloganlar atıldı.

